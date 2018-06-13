آخر موعد لتلقى طلبات التقنين بالإصلاح الزراعى.. غدًا

وزراة الزراعة 699

الصاوي أحمد



أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد لأراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، هو غدا الخميس الموافق 14 يونيو الحالى، وذلك وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.



وقالت الوزارة في بيان لها إن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد كلف الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، وفقا لطلبات التقنين التي تم تقديمها، هو ما وافقت عليه اللجنة القانونية بالهيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم تعميمه على كل مديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.



ومن جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن ذلك الاجراء من شأنه التيسير علي المتعاملين مع الهيئة وتحقيق الاستقرار لهم، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.



وشدد البنا علي عدم استلام أية طلبات بعد هذا الموعد، وذلك وفقا لم تم التنسيق من خلاله مع لجنة استرداد اراضي الدولة.



وكلف الوزير، الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المنتفعين وعلاج المشاكل التي تواجههم، حفاظًا على مصالحهم واستقرارهم، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.



وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية التعاونيه المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.



وفي سياق متصل قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان اجمالي الايرادات التي حققتها الهيئة من خلال المتحصلات في الفترة من بداية يوليو 2017 وحتي نهاية مايو 2018 بلغ حوالي 441 مليونا و378 الفا و 195 جنيها لصالح وزارة الماليه ، لافتا الي انه ايضا بلغت اجمالي حصيلة المزادات العلنية الاربعة التي طرح فيها الاراضي المستردة، للبيع من خلال هيئة الخدمات الحكوميه بوزارة المالية، حوالي 99 مليونا و 806 آلاف و 112 جنيها.



وأوضح الفولى أنه كان قد تم طرح جميع المساحات المستردة ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، التي تمت ازالة التعديات من عليها، وتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، للبيع بالمزايدة العلنية بمظاريف مغلقة من خلال هيئة الخدمات الحكومية بعدد 206 مظاريف مغلقة، بمساحة اجمالية 208 أفدنة ، و 410 آلاف و 951 م2.