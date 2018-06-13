برلمانى يطالب الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها

ياسمين فواز









قال النائب مصطفى الكمار، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يجب أن تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، الذي تحمّل كثيرًا جراء التعديلات الاقتصادية الأخيرة.





وطالب الكمار الحكومة بدراسة تطبيق المزيد من برامج حماية محدودي الدخل، والتخفيف عنهم خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد المزيد من الإجراءات الاقتصادية المهمة.





وأضاف أنه فى مقابل تطبيق هذه الإجراءات الاقتصادية على الحكومة دور قوى وفعال فى إحداث تغيير يشعر به المواطن، خاصة فيما يخص الخدمات التى يحصل عليها.





وتابع: "ففى مقابل زيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمترو وغيرها، يجب أن تقدم خدمة بمستوى متميز للمواطنين دون حدوث المشكلات التى اعتادوا عليها فى السنوات المقبلة".





فى سياق متصل قال الكمار إن ما يساعد المواطنين على تحمل الإجراءات الاقتصادية ودعمها هو تحقيق التحسن على المستوى المعيشى، وعلى مستوى خدمات مثل التعليم والصحة، والسكن وغيرها من أساسيات المعيشة، وهو ما يسعى له الرئيس السيسى فى فترته الرئاسية الثانية، التى جعل شعاره الأساسى فيها بناء الإنسان.



