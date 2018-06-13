الإمارات تتصدر قائمة أكثر الدول اهتمامًا بكرة القدم

استاد هزاع بن زايد الإمارات

المال-خاص



أعلنت شركة نيلسن سبورتس الأمريكية لأبحاث التسويق، أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية جاءت على رأس قائمة أكثر الدول اهتمامًا بكرة القدم، والتى أعدتها من خلال استطلاع رأى الناس فى 30 دولة، ورتبتها وفقًا لشريحة من السكان وصفت نفسها بأنها مهتمة بكرة القدم.



وذكرت وكالة رويترز أن الإمارات استحوذت على نسبة عالية بلغت أكثر من %80، وجاءت تايلاند فى المركز الثانى بحوالى %78، ثم تشيلى والبرتغال وتركيا بنسبة %75 لكل منها، بينما احتلت البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات مركزًا متأخرًا هبط إلى 13.



وتراجعت النسبة فى البرازيل من %72 عام 2013، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم التى شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام ألمانيا فى الدور قبل النهائى، واستمرت البرازيل التى تشتهر بأنها مهووسة بكرة القدم فى الهبوط لتنزل إلى %60، من البرازيليين الذين أجريت معهم مقابلات ولديهم اهتمام بكرة القدم.



ويتسم مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد فيما يتعلق بكرة القدم، ويتغير الحضور الجماهيرى فى المباريات بشكل كبير وفقًا لمستويات الفرق، وما إذا كانت المباراة فى مرحلة حاسمة من مسابقة وموعد ركلة البداية وحتى الطقس لدرجة أنه فى الموسم الماضى بلغ متوسط الحضور الجماهيرى فى الدورى البرازيلى 16418 مشجعًا فقط.



وقال التقرير إن النسبة زادت فى الصين من %27 عام 2013 إلى %32 فى عام 2017 ، بينما زادت النسبة فى الهند من 30% إلى 45%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية من %28 إلى %32 خلال نفس هذه السنوات، بينما جاءت بريطانيا رغم امتلاكها الدورى الإنجليزى الممتاز فى المركز 17 بنسبة توقفت عند %51.



وأكد أن كريستيانورونالدومهاجم ريال مدريد والبرتغال هيمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بين اللاعبين، متقدمًا بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسى، وبلغ التفاعل مع رونالدوعبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام 570 مليونًا فى أول خمسة أشهر من العام الحالى ليتفوق بفارق كبير على نيمار الذى تفاعل معه 294 مليونًا، وميسى حوالى 201 مليون.



وأشار التقرير إلى أن التفاعل، وليس عدد المتابعين، هوالعنصر الأكثر أهمية فى فهم قيمة حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، لأنه يظهر عدد المتفاعلين مع الحساب، ويعطى فكرة أفضل عن التأثير والمفعول.



وأضاف التقرير أن النجاح فى وسائل التواصل الاجتماعى لا يرتبط دائمًا بالنجاح داخل الملعب، ولذلك جاء سيرجيوراموس مدافع ريال مدريد المثير للجدل فى المركز الرابع بتفاعل بلغ 158 مليونًا، فيما احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول ومصر المركز الخامس، إذ تفاعل معه 105.3 مليون شخص فقط.



وعلى صعيد عدد المتابعين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعى، جاء رونالدوفى الصدارة برصيد 322.8 مليون فى تويتر وإنستجرام وفيسبوك، بينما امتلك نيمار 194.2 مليون متابع، وميسى 181.9 مليون.



ومن ناحية أخرى، تعمل قوات الشرطة الروسية فوق طاقتها فى عدة مدن لتعزيز الأمن عند الملاعب التى تقام فيها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وقال أحد قادة نقابة قوات الشرطة إن المجرمين قد يستفيدون من هذا الوضع؛ لأنه لا يوجد ببساطة عدد كاف من أفراد الشرطة لتأدية العمل.



وأكد ضباط شرطة فى مدن مختلفة فى أنحاء روسيا، أن القوات تعمل لساعات طويلة بينما تراجع عدد الدوريات الأمنية وأصبحت الاستجابة للحوادث أبطأ لدرجة أن فلاديمير فورونتسوف ممثل نقابة الشرطة الإقليمية فى روسيا، والتى يبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف عضو، أوضح أن الوضع خطير للغاية، وقد يؤدى إلى تبعات خطيرة جدًّا.



ونشرت روسيا آلافا من أفراد الشرطة فى 11 مدينة تستضيف مباريات البطولة للتعامل مع التدفق المحتمل لجماهير مشاغبة وتهديدات أمنية أخرى، مثل خطر هجمات المتشددين الإسلاميين، غير أن أليكسى لافريشيف، رئيس مركز التحكم الرئيسى للعمليات الأمنية الخاصة بنهائيات كأس العالم، يرى أن الشرطة ليست مثقلة بمهام تفوق طاقتها، وأن هناك أعدادًا كافية لتأمين البطولة فى أى مدينة وحتى المدن التى لا تستضيف مباريات فيها أيضًا أعداد كافية من رجال الشرطة.



يذكر أن نحو900 ألف شخص يعملون فى جهاز الشرطة الروسى، ولم تتمكن رويترز من معرفة عدد أفراد الشرطة المشاركين فى تأمين نهائيات كأس العالم، ولكن الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) أكد أنه يثق فى الإجراءات الأمنية التى تتخذها السلطات الروسية.



وقال متحدث باسم اتحاد «الفيفا« إنه يثق تمامًا فى الترتيبات الأمنية والنهج الأمنى الشامل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 من قبل السلطات الروسية واللجنة المنظمة المحلية، وكما تبين خلال بطولة كأس القارات التابعة للفيفا العام الماضى فإن المعايير الأمنية العالية المطبقة بالفعل فى روسيا تم تطويعها للوفاء بالمتطلبات المحددة لمثل هذه البطولات الرياضية الكبيرة.















