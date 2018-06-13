صلاح يحصل علي التصريح الطبي للمشاركة أمام أوروجواي

محمد صلاح

علي المصري:



حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر، علي اﻷذن الطبي من طبيب ليفربول المرافق لبعثة الفراعنة في روسيا، علي اﻷذن الطبي، للمشاركة في مباراة أوروجواي التي ستقام يوم الجمعه المقبل، في افتتاحية لقاءات الفراعنة بكأس العالم "روسيا 2018".



وشارك صلاح في جزء من مران المنتخب الذي أقيم كالمعتاد علي ستاد أحمد أرينا بمدينة جروزني وشارك فيه جميع اللاعبين، ويبقي قرار مشاركته أمام أوروجواي، في يد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.



وستغادر بعثة المنتخب مدينة جروزني في الثالثة عصرا متوجه إلى مدينة إيكاترنبرج، ومن المتوقع أن تصل البعثة إلى إيكاترنبرج في الثامنة مساء لوجود فارق توقيت بين المدينتين يبلغ ساعتين، حيث لا تزيد مدة الطيران بينهما لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.



وسيخوض منتخب مصر تدريبه الوحيد والأخير في الخامسة عصر الخميس "الثانية ظهرا في القاهرة"، وهو الموعد نفسه الذي ستقام فيه مباراة المنتخب الوطني أمام أوروجواي يوم الجمعة.