«HSBC» يضخ 10 ـ 17 مليار دولار بحلول 2020

اتش اس بى سى HSBC

المال-خاص



يعتزم بنك HSBC البريطانى، أكبر بنك فى أوروبا والذى يتخذ من لندن مقرًّا له، ضخ حوالى 10إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2020 للتوسع فى الأسواق الآسيوية الرئيسية، ومنها هونج كونج والصين مع تحسين التكنولوجيا المالية اللازمة لاجتذاب المستثمرين.



وأكد جون فلينت، الرئيس التنفيذى لبنك HSBC الذى تقلّد منصبه منذ أربعة شهور فقط، أنه يخطط لإنفاق حوالى 10 مليارات دولار لتعزيز وجوده بمنطقة دلتا نهر اللؤلؤ بالصين وهونج كونج، وكذلك فى إدارة الثروات بعدة دول آسيوية أخرى، بينما سيتم إنفاق باقى المبلغ فى تطوير التكنولوجيا.



ذكرت وكالة بلومبرج أن بنك HSBC المعروف باسم «البنك المحلى لمعظم دول العالم»، بامتلاكه 3900 فرع على مستوى العالم ويعمل فيه حوالى 229 ألف موظف، وتبلغ أصوله أكثر من 2.5 تريليون دولار، يحاول تنفيذ استراتيجية تستهدف تقليص التكاليف مع زيادة الإيرادات من فروع البنك بدول الأسواق الناشئة الآسيوية، ومنها الصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.



ويسعى جون فلينت، بالتعاون مع مارك توكر الذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فى HSBC منذ أكتوبر الماضى، زيادة نمو البنك من خلال الاستثمار فى إدارة الأصول المختلفة وشركات التأمين المتعددة فى الصين مع تقوية سياسات استراتيجية مبتكرة فى فروعه المختلفة المنتشرة بأنحاء العالم لرفع إيراداتها، حيث من المتوقع أن يحقق عوائد بنسبة %11 على الأصول بحلول عام 2020.



ويأمل أيضًا بنك HSBC أن يصبح صاحب أكبر أنشطة إدارة ثروات فى آسيا من خلال الاستفادة من تخفيف حكومة بكين لقواعد الملكية المحلية وارتفاع دخول الطبقة المتوسطة الصينية التى يزداد عددها بالملايين، ولا سيما فى منطقة دلتا نهر اللؤلؤ التى باتت مركزًا صناعيًّا ضخمًا والواقعة شمال هونج كونج والتى تعد من أهم مناطق نمو البنك البريطانى.



وإذا كان جون فلينت، الرئيس التنفيذى الجديد للبنك، ينفذ خطة توسعية للبنك حاليًّا، فإن ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذى السابق، أغلق منذ سبع سنوات حوالى 100 فرع، وقلّص عدد الدول التى يعمل فيها من 88 إلى 67 دولة.