لينجيون إنتليجنت تنتج «جيرو كار» الكهربائية بحلول 2020

خالد بدر الدين



ابتكرت شركة لينجيون إنتليجنت تكنولوجى الصينية، سيارة كهربائية صغيرة يبلغ طولها 3 أمتار وعرضها متر واحد، مزودة بعجلتين واحدة أمامية والأخرى خلفية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر فى الساعة، لكنها مخصصة لراكب واحد فقط وبسعر يبلغ 16 ألف دولار .



أكد زو لينجيون، أن الشركة تخطط لطرح هذه السيارة الكهربائية الصغيرة اعتبارا من عام 2020 وبسعر يصل إلى 16 ألف دولار، المستوحاة من سيارة كونسيبت جيرون التى أنتجتها شركة فورد الأمريكية عام 1961، التى قدمتها فى معرض ديترويت للسيارات فى ذلك العام، لكنها لم تطرحها للبيع للمستهلكين .



ذكرت وكالة بلومبرج أن السيارة الكهربائية التى ابتكرتها لينجيون، طرحها تحت اسم جيرو كار 1703 وتشبه كبسولة سفينة فضاء، كما تشبه سيارات المستقبل التى تظهر فى أفلام الخيال العلمى.



اختار زو هذا الشهر موقع المصنع الذى ينتج السيارة، ويبدأ فى طرحها فى الأسواق بحلول عام 2020، ويتوقع أن تحقق مبيعات مرتفعة لأنها موفرة للوقود، ومن السهل قيادتها، ويمكنها تفادى الطرق المزدحمة، بفضل حجمها الصغير الذى يجعلها رائعة المنظر.



تستخدم شركة لينجيون التطورات الحديثة فى صناعة البطاريات الكهربائية، والمحركات الكهربائية، وتقنية الجيروسكوب، التى تستخدمها أجهزة آى فون لتتبع تحركات المستخدمين لها أو لحفظ التوازن.



يبدو أن شركة لينجيون تقلد شركة ليت موتورز، التى تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها، التى طورت أيضا عدة نماذج أولية لسيارات كهربائية بعجلتين فقط، ولكنها لم تطرحها فى الأسواق حتى الآن، وإن كانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت منذ عامين أن هذه الشركة تخطط للاستحواذ على شركة أبل للاستفادة من تكنولوجيتها الإلكترونية المتقدمة.



كانت السيارات ذات العجلتين ظهرت لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، لكنها لم تجذب المستهلكين بسبب وجود مقعد واحد فقط فيها، واستهلاكها الكبير للوقود وعدم سيرها بالسرعة المطلوبة، مع وجود مسندين على كل جانب يشبهان مسندى الدراجة، أو الموتوسيكل.



أسس زو شركته مقابل 3 ملايين يوان (470 ألف دولار) عام 2014، لتطوير السيارة الكهربائية الصغيرة، التى يرى أنها ستكون سيارة القرن الحالى ثم جمع منذ 3 أعوام 10 ملايين دولار من مستثمرين صينيين، اقتنعوا بفكرته لكنه يريد الآن 30 مليون دولار للمساعدة فى إنتاجها بأعداد ضخمة لطرحها للبيع للمستهلكين، بعد أن ارتفعت قيمة شركته حاليا إلى أكثر من 60 مليون دولار، التى تستطيع إنتاج 5 آلاف إلى 10 آلاف وحدة سنويا .



يرى لى جيانوى، المسئول عن استثمارات شركة سيكوايا التى تشارك فى إنتاج هذه السيارات المبتكرة، أنها استثمار على الأجل الطويل لأنها عندما تثبت أنها يمكن الاعتماد عليها، وآمنة فإن حكومة بكين سوف تقبلها بالتدريج، لا سيما أنها مزودة أيضا بتكنولوجيا ذاتية القيادة، لدرجة أنه عند اختبار قيادتها تبين أنها هادئة ومستقرة أفضل من أى سيارة تقليدية.



تملك الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم، وأكبر عدد من السيارات الكهربائية فى العالم، وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تسير على الطرق الصينية 580 ألف سيارة كهربائية العام الماضى، بزيادة قدرها 72 % بالنسبة لمبيعاتها فى عام 2016، بينما ما زالت مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأمريكية تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، واشترى الأمريكان أكثر من 280 ألف سيارة كهربائية العام الماضى مقارنة مع 160 ألف سيارة كهربائية فى عام 2016.



تتوقع وكالة الطاقة الدولية IEA ، أن تساهم السيارات الكهربائية بنسبة 26 % من إجمالى مبيعات السيارات التقليدية، التى تعمل بالطاقة المتجدة فى السوق الصينية بحلول عام 2030، واحتلت الصين أيضا خلال العام الماضى أكبر سوق لسيارات الطاقة الكهربائية للعام الثانى على التوالى كما استحوذت الصين فى عام 2016 على ما يقرب من 50 % من مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم.