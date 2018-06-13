«الأمل» تؤجل إطلاق BYD S5 إلى يوليو المقبل

السيارة BYD S5 المنتمى للعلامة الصينية

شريف عيسى



أجلت الأمل لصناعة السيارات، وكلاء سيارات BYD الصينية ولادا الروسية، طرح طرازها الجديد S5 المجمعة محلياً من BYD، رغم بدء نشاط الإنتاج، لضمان مشاركة السفير الصينى بالقاهرة سونج آى، وممثلى الملحق التجارى للسفارة فى حفل إطلاق السيارة.



قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن الشركة على مدار الشهر الماضى تمكنت من إنتاج ما يقرب من 100 سيارة من S5، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، إلا أنه نتيجة لازدحام جدول أعمال قيادات السفارة الصينية تأجيل إطلاقها إلى منتصف يوليوالمقبل.



أشار إلى أن الأمل استطاعت استيراد مكونات لإنتاج ما يقرب من 150 سيارة، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الإنتاج تستهدف جس نبض السوق للسيارة، ومعرفة مدى قدرتها على منافسة الطرازات المشابهة لها من العلامات الصينية المعتمدة على الاستيراد.



أعلن سليمان فى وقت سابق لـ«المال»، عن استهداف الشركة بيع 600 سيارة الجديدة، التى قدمت خلال العام الماضى فى فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا».



كشف رئيس مجلس إدارة الأمل عن تمكن الشركة من إنتاج وبيع ما يقرب من 5500 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن مقسمة بين 4500 سيارة من طرازات BYD، ولادا، وميكروباص كينج لونج، مشيراً إلى أن خطوط إنتاج مصانع الشركة تمكنت من تجميع 1000 وحدة من كينج لونج لصالح الغير.



بين أن الفترة الحالية ما زالت سوق السيارات تعانى المزيد من التذبذب، ما يحد من مساعى المستثمرين فى قطاع السيارات لضخ استثمارات جديدة سواء فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة، أوصالات العرض، خاصة أن سوق السيارات لم تتعافى إلى الآن من صدمة التعويم.



استبعد سليمان إمكانية أن تقوم الشركة بإنتاج وتجميع طرازات جديدة من العلامة الروسية لادا، مع ارتفاع تكلفة استيراد المكونات، وبالتالى تكون أسعارها مرتفعة، ما يصعب عليها المنافسة داخل السوق.



كشف سليمان عن استئناف الشركة إنتاج طراز L3 من العلامة التجارية الصينية BYD بحلول يوليوالمقبل، بعد أن قررت الشركة وقف إنتاجها فى وقت سابق.