مصر الجديدة للإسكان تتوصل لتسوية مع مختار ابراهيم بشأن أرض العبور

شركة مصر الجديدة للإسكان

رجب عزالدين



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا) أرسلت خطابًا بتحديد سعر أرض العبور بقيمة 7750 جنيه للمتر المربع.



وأضافت في بيان للبورصة المصرية أن هذا الموضوع عرض على المستشار القانونى لمصر الجديدة لاستصلاع رأيه والذى أفاد بعدم وجود مانع قانونى من تصحيح الوضع وإعادة الشراء بمتوسط سعر التطبيقات لتصحيج ما شاب إجراءات البيع السابقة.



وانتهى موقف الشركة إلى شراء جصة قدرها 25% من مسطح 55724 متر مربع من الأرض ملك شركة مختار إبراهيم والكائنة بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى بمدينة السلام وذلك بسعر 7750 جنيه للمتر بدلا من سعر 4500 جنيه للمتر وقا لمتوسط التقييمات الواردة من الجهات الحكومية للشركة البائعة.



كما وافقت مصر الجديدة على صيغة البروتوكول المحرر بين الشركة وشركة التشييد العقارى لاستغلال كامل مسطح الأرض في اقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات مع تحمل كل طرف حصته حسب نسبته في الشراء.



كانت مصر الجديدة للإسكان قد قررت فى أواخر مارس الماضى البدء في إجراءات استرداد قيمة أرض كانت قد تقدمت لشراءها من شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقاً)، بقيمة 62.69 مليون جنيه.



كما قررت الشركة إلغاء ما تم من إجراءات بيع للأرض المُشار إليها للشركة، ولشركة التشييد للتطوير العقاري، بإجمالي مساحة 55.72 ألف م2.



