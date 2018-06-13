EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تتوصل لتسوية مع مختار ابراهيم بشأن أرض العبور
الأربعاء 13 يونيو 2018 11:39 ص
شركة مصر الجديدة للإسكان
أخر الأخبار
شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا) أرسلت خطابًا بتحديد سعر أرض العبور بقيمة 7750 جنيه للمتر المربع.
وأضافت في بيان للبورصة المصرية أن هذا الموضوع عرض على المستشار القانونى لمصر الجديدة لاستصلاع رأيه والذى أفاد بعدم وجود مانع قانونى من تصحيح الوضع وإعادة الشراء بمتوسط سعر التطبيقات لتصحيج ما شاب إجراءات البيع السابقة.
وانتهى موقف الشركة إلى شراء جصة قدرها 25% من مسطح 55724 متر مربع من الأرض ملك شركة مختار إبراهيم والكائنة بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى بمدينة السلام وذلك بسعر 7750 جنيه للمتر بدلا من سعر 4500 جنيه للمتر وقا لمتوسط التقييمات الواردة من الجهات الحكومية للشركة البائعة.
كما وافقت مصر الجديدة على صيغة البروتوكول المحرر بين الشركة وشركة التشييد العقارى لاستغلال كامل مسطح الأرض في اقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات مع تحمل كل طرف حصته حسب نسبته في الشراء.
كانت مصر الجديدة للإسكان قد قررت فى أواخر مارس الماضى البدء في إجراءات استرداد قيمة أرض كانت قد تقدمت لشراءها من شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقاً)، بقيمة 62.69 مليون جنيه.
كما قررت الشركة إلغاء ما تم من إجراءات بيع للأرض المُشار إليها للشركة، ولشركة التشييد للتطوير العقاري، بإجمالي مساحة 55.72 ألف م2.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا