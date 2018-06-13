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بورصة وشركات
القلعة: بدء تجارب تشغيل الغلايات بمشروع المصرية للتكرير
الأربعاء 13 يونيو 2018 11:34 ص
القلعة 22
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القلعة 55
رجب عزالدين
قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إن مشروع المصرية للتكرير بدأ تجارب تشغيل الغلايات بعد توصيل شبكة الكهرباء والغاز.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن شبكة الكهرباء قد تم توصيلها إلى مشروع شركة المصرية للتكرير كما تم تشغيل شبكة الكهرباء الداخلية وكذلك توصيل الغاز الطبيعى وتدفيعه في الشبكة الداخلية بما أدى إلى بدء تجارب تشغيل الغلايات.
وأعلنت فى وقت سابق بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.
يشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.
وأبرمت القلعة فى أغسطس 2010، اتفاقا مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.
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