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بورصة وشركات
توقعات باستمرار ربحية عز الدخيلة بنهاية 2018
الأربعاء 13 يونيو 2018 11:31 ص
عز الدخيلة
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عز الدخيلة
أسماء السيد:
توقعت مراكز بحوث أن تواصل شركة «العز الدخيلة للصلب - اﻹسكندرية» أداءها الجيد حتى نهاية العام الجارى، ليصل صافى ربحها النهائى 1.8 مليار جنيه، وذلك بدعم من استقرار الطلب وانعكاس زيادة اﻷسعار التى تمت خلال مارس بنسبة %7.
وأرجعت المراكز تحولها للربحية خلال الـ3 شهور اﻷولى من العام إلى عدة عوامل أولها ارتفاع الأسعار، إذ زادت اﻷسعار بـ%27 خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وهو ما انعكس على قيمة المبيعات، إضافة إلى تحسن اﻷداء التشغيلى لشركتها التابعة «عز للحديد المسطح».
وتحولت «العز الدخيلة للصلب – اﻹسكندرية» للربحية بقيمة 431.1 مليون جنيه، مقارنة بخسارة خلال الفترة المناظرة من عام 2017 بلغت 68.8 مليون جنيه، كما ارتفعت المبيعات لتسجل 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 6 مليارات جنيه.
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع التكاليف، إذ ارتفعت المصروفات العمومية واﻹدارية لتسجل 152 مليون جنيه مقارنة بـ 108 ملايين جنيه خلال الفترة المناظرة، وزادت الإيرادات التمويلية لتسجل 131 مليون جنيه مقارنة بـ 89 مليون جنيه.
بداية أرجع مارك أديب، المحلل المالى لقطاع البناء والتشيد بشركة «فاروس القابضة»، تحول الشركة من الخسارة للربحية خلال الربع الأول من العام الجارى وفقًا لعدة عوامل، أولها ارتفاع أسعار الحديد التى تمت خلال تلك الفترة، إضافة إلى تحسن اﻷداء التشغيلى شركتها التابعة «عز للحديد المسطح»، وارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.
وأشار إلى 3 متغيرات تؤثر على أرباح شركات الحديد بصفة عامة أولها سعر الصرف، والعامل الآخر يتعلق بسعر الحديد العالمى، إضافة إلى سعر المواد الخام«.
وتوقع مارك استمرار الأداء الجيد حتى نهاية العام الجارى، مرجحًا أن تحقق صافى ربحية بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال 2018، بدعم من استقرار الطلب على الحديد خلال الفترة القادمة.
ولفت المحلل المالى لقطاع البناء والتشيد بشركة «فاروس القابضة» إلى مجموعة من التخوفات التى من شأنها التأثير بشكل سلبى على نتائج أعمال الشركة، من بينها أن شركتها التابعة «العز للحديد المسلح» فى موقف سلبى نظرا لأن الأداء الحالى يشير إلى أن الشركة سجلت صافى خسارة بقيمة 300 مليون جنيه فى الربع الأول من 2018، من المتوقع أن يظل أداء صافى الدخل سلبيًا على مستوى العام المالى 2018.
وقال إننا نتوقع أن يُخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بواقع 200-300 نقطة بحلول الربع الرابع 2018، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يتجه الفيدرالى الأمريكى إلى رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فى 2018، ومن المتوقع أن تظل خدمة الدين ثغرة كبيرة خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى 2018، وبلغ صافى الديون 9 مليارات جنيه اعتبارًا من الربع الأول من 2018 مقابل 11.5 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2017.
وتوقع مارك أن تُجرى اﻹسكندرية توزيعات أرباح كبيرة، من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ %10، وأبقى على التوصية بزيادة الوزن النسبى على سعر السهم، الذى تبلغ قيمته العادلة 1,000 جنيه.
وقالت لينا هشام، محللة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة سجلت نتائج حيادية خلال الربع الأول، وذلك فى ظل الطلب المتواضع على المنتجات، مرجعة تحولها للربحية إلى انخفاض التكاليف العامة، ومتوقعة استقرار الأداء خلال الربع الثانى من العام ذاته نتيجة لانعكاس زيادة الأسعار التى تمت خلال مارس المنقضى بنسبة %7.
وأوصت بالاحتفاظ بالسهم محددة السعر المستهدف بـ 923 جنيها مع احتمال انخفاض بنسبة %8.3 عن السوقى البالغ 1000 جنيه.
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