3 بنوك استثمار تتواصل مع القابضة الكيماوية لإدارة طرح الشرقية للدخان





تواصلت 3 بنوك استثمار مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتولى إدارة طرح %4 من أسهم «الشرقية للدخان» – إحدى شركاتها التابعة- بالبورصة، تمهيدًا للتقدم بعروض رسمية لبنك الاستثمار «إن آى كابيتال» المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية.





وكان خالد بدوى، القائم بأعمال وزارة قطاع الأعمال، قد أكد أن القابضة الكيماوية ستطرح خلال أيام مناقصة أمام بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، لتولى مهام طرح الشرقية بحصيلة متوقعة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه.





وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة - إن كلا من بنك الاستثمار «فاروس» وشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية، من بين الكيانات التى تواصلت مبدئيا مع القابضة.





وأشارت «المصادر» إلى أن بنوك الاستثمار تنتظر الإعلان عن تفاصيل ومتطلبات المناقصة المقرر أن تعلنها القابضة الكيماوية خلال الفترة المقبلة، لكى يبدأوا فى تقديم العروض الرسمية.

وأكدت المصادر أنه سيتم طرح مناقصة اختيار المستشار عقب إجازة عيد الفطر، لتصبح بذلك الشرقية للدخان أول شركة ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن منذ فترة.





وتسعى الحكومة إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة، بحصيلة مستهدفة تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف طرحها خلال فترة 24 إلى 30 شهرًا، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.





ووافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشرقية للدخان، نهاية مايو الماضى، على زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 1.5 إلى 2.25 مليار جنيه، بزيادة 750 مليونا، مموَّلة من الاحتياطى القانونى.

