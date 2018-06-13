الرقابة المالية تجرى اختبارات لقيادات التأمين قبل تقلد مناصبهم

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

مروة عبد النبي:



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء عدة اختبارات لبعض قيادات شركات التأمين قبل تقلد وظائفهم مثل الأعضاء المنتدبين ومديرى الاستثمار والاكتتاب.



وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن اللجنة المختصة بشئون التأمين التى يرأسها اتخذت قرارا بإجراء اختبارات قبل الموافقة على تعيين العضو المنتدب أومدير الاستثمار أومدير الاكتتاب فى وظيفته بشركة التأمين التابع لها بغض النظر عن مطابقته للشروط الفنية والقانونية الموجودة بالقانون 10 لسنة 1981.



وأضاف أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو رفع مستوى أداء القطاع إداريا وفنياً، خاصة وأن المناصب الثلاث المذكورة لها أهمية قصوى بشركات التأمين، لذا لابد من التعرف على معلوماته الرئيسية عن قطاع التأمين، علاوة على معلوماته عن تخصصه والتعرض لخطته فيما يتعلق بتطوير قطاعه ومستهدفات النمو به.



وتشترط المادة «20» من القانون 10 سنة 1981 بالفقرتين «1و2» أن يكون العضو المنتدب من ذوى الخبرة فى قطاع التأمين لمدة لاتقل عن 15 سنة أوأن يكون من أساتذة التأمين بإحدى الجامعات المصرية أوالأجنبية ممن لهم خبرة سابقة وملائمة فى قطاع التأمين، علاوة على ضرورة توافر المستندات الدالة على الخبرة فى مجال التأمين لمدة لاتقل عن 5 سنوات لدى كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار على ألا تقل مدتها عن 10 سنوات فى التخصص نفسه بالنسبة لمن يعين فى فروع الهندسى أوالطيران أوالبترول.



وقالت إحدى قيادات شركات التأمين العاملة برأس مال أجنبى إن هذه الاشتراطات التى فرضتها الهيئة محاولة للارتقاء بمستوى الكوادر التى تتولى مناصب قيادية مهمة وحساسة بقطاع التأمين، خاصة وأن القطاع يعانى نقصا شديدا فى الكوادر لعدم رصد ميزاينات كبيرة لتدريبهم على غرار شركات التأمين العالمية.