البورصة تودع 6 شركات قبل نهاية العام الحالى

البورصة المصرية





تنتظر البورصة المصرية تنفيذ إجراءات شطب 6 شركات مقيدة، تمثل نحو%5 من رأس المال السوقى للشركات المدرجة، بسبب عدم توافقها مع قواعد استمرار التداول.



يأتى على رأس القائمة شركة أورنج للاتصالات، ثم انكوليس للتأجير التمويلى، والعروبة للتجارة، وسامكريت للمقاولات، بنك الاتحاد الوطنى، ونايل سيتى.



واستطاعت شركة الشمس بيراميدر للفنادق، ورواد مصر للسياحة، الهرب من موجة الشطب عبر السير فى إجراءات توفيق الأوضاع.



وتمثل الشركات الست المنتظر شطبها خلال الشهور القليلة المقبلة، نحو%5 من رأس المال السوقى البالغ 900 مليار جنيه، بنهاية جلسة أمس، وتسيطر «أورنج« على النسبة من الأكبر، مستحوذة على %2.5، يليها بنك الاتحاد الوطنى بنحو%1، فيما تتوزع %1.5 على الشركات المتبقية.



وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قد قررت فى اجتماعها أمس، إلزام شركات العروبة، وأورنج، وانكوليس، ونايل سيتى، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل، مع ايقاف التداول على الأسهم بنهاية جلسة تداول اليوم، وتنفيذ الشطب خلال شهر من تاريخ ايقاف التداول.



وفى 25 يوليوالماضى، أعلنت هيئة الرقابة المالية، إلزام الشركات التى لم تتوافق مع شروط استمرار القيد، بألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وألا تقل الأسهم حرة التداول عن %5 من رأس المال.



وقال مصدر مسئول بشركة أورنج للاتصالات، إنها ملتزمة بقرار البورصة بشراء الأسهم حرة التداول، التى تمثل %0.6 من رأس المال، كما تبحث مع هيئة الرقابة المالية، آلية وتوقيت تنفيذ الشراء، كآخر الخطوات اللازمة للشطب، مؤكدة على قرار الشركة الامتثال للوائح والقوانين بما ينعكس على مصلحة المساهمين.



وقال حسن عبدالمجيد، نائب رئيس انكوليس للتأجير التمويلى إنها ملتزمة بقرار لجنة القيد الخاص بتعيين مستشار مالى لتقييم الأسهم حرة التداول تمهيدأً للشطب من البورصة، فى ظل صعوبة اقناع باقى مساهميها ببيع جزء من مساهماتهم للتوافق مع شروط القيد.



ولم يخف عبد المجيد غضبه من قرار الجهات الرقابية والتنظيمية الخاص بالشطب.



وقال مصدر بشركة العروبة للتجارة، إنها تسعى للتواصل مع إدارة البورصة والرقابة المالية، للتظلم من قرار إلزامها بشراء أسهم التداول الحر فى ظل تدنى السيولة، نتيجة توقف النشاط الرئيسى، علاوة على صعوبة الترويج للسهم فى ظل ارتفاع سعر التداول عليه لمستوى 42 جنيها، بما يعوق إمكانية جذب مساهمين جدد.



وأكدت المصادر أن الشركة تدرس طلب إمهالها عبر مخاطبة رسمية للبورصة، لحين تحسن الأداء المالى والتشغيلى، وخلق سيولة تمكنها من جذب مستثمرين جدد، خاصة أن الأسهم حرة التداول تمثل %10 من رأس المال.



فى سياق متصل، قال محمد عصام، مدير علاقات نايل سيتى، إن الشركة ستسير فى إجراءات شراء الأسهم حرة التداول، تمهيدأً للشطب، لافتا انها لا تتعدى %0.06 من رأس المال، مشيراً إلى أن الشركة تأسست بنظام الاكتتاب المغلق.



وقال إن إدارة الشركة حاولت خلال الشهرين الماضيين التوافق مع قواعد القيد لزيادة عدد المساهمين، إلا أن ايقاف التداول على السهم لعدم إرسال القوائم المالية، حال دون اتمام الخطوة.



وعن شركة رواد مصر للاستثمار السياحى، قال عمرو حلمى، عضومجلس الإدارة، إنها تسير فى إجراءات توفيق الأوضاع عبر بيع حصة من أسهم أحد المساهمين الرئيسيين فى السوق، ولكن بعد حل بعض المسائل القانونية المتعلقة به، كما ستتجه لتجزئة السهم فى مرحلة لاحقة.



وأوضحت لجنة القيد بالبورصة أن الشمس بيراميدز للفنادق لم تستوف شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، وقررت اللجنة إعادة عرض موقفها على لجنة القيد فور صدور بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف المساهمين بنهاية النصف الأول من العام الحالى، واستيضاح مدى استيفاء الشرط من عدمه.