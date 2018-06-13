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اقتصاد وأسواق
سر زيارة وزيرة أمريكية لسياج إسرائيل الحدودي مع مصر
الأربعاء 13 يونيو 2018 04:06 ص
السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر
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السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر
متابعات:
حرصت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستشن نيلسن على زيارة الحدود الإسرائيلية المحاطة بسياج مع مصر، بهدف استنباط أفكار لحدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بحسب راديو إسرائيل.
وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، أن نيلسن زارت الحدود الإسرائيلية المصرية، وقال: إن الوزيرة "أدركت التحديات والفرص القائمة هناك".
من جهتها، ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في بيان سابق، أن الوزيرة "ستتلقى إفادة عملية عن أنظمة وتكنولوجيا البنية التحتية للحدود" لدى زيارتها لإسرائيل.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن بلاده تحتاج إلى تشييد جدار على حدودها الجنوبية مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين، وأن على المكسيك أن تدفع تكلفة المشروع.
وترفض المكسيك الفكرة، الأمر الذي أدى إلى إثارة شقاق داخل الولايات المتحدة.
وأغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المكسيك العام الماضي، عندما أعلن تأييده لدعوة ترامب.
ويبلغ ارتفاع السياج الإسرائيلي المزود بأسلاك شائكة ما بين 5- 8 أمتار، وجرى تشييده على مدى أكثر من 3 أعوام على حدود شبه جزيرة سيناء المصرية، وكلف إسرائيل نحو 380 مليون دولار.
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