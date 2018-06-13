رئيس الزمالك يعلن انسحابا مشروطا من مونديال اليد لﻷندية

في حالة إقامتها بقطر أو إسرائيل

علي المصري

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد، برفض المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في حاله إقامتها في دولتي قطر أو إسرائيل.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "حتى لو حصل النادي على مليارات الدولارات من وراء المشاركة، لن نتواجد في هاتين الدولتين" .

وكشف مرتضي منصور، بأنه من رابع المستحيلات المشاركة في البطولة بأي دولة تكون رعاية للإرهاب، وتدعم المنظمات والجماعات الإرهابية.