السيسي يدعو المواطنين لتحمل أعباء الإصلاح ويؤكد: لا بديل

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع أفراد الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته إلى الوقوف على خط واحد لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية قائلا:- إن كل هذه التحديات والمصاعب تصبح أمرا سهلا ويسيرا في حالة تحمل المصريين هذه الظروف التي تمر بها الدولة المصرية.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، أنني انتهز هذه الفرصة لأتحدث للأسرة المصرية بكل مكوناتها ولكل فئات الشعب المصري وأقول أننا لكي نكون دولة حقيقية ومتقدمة علينا أن نتألم ونقاصي فليس هناك من سبيل لكي نحقق ما نصبو اليه من أمال وتطلعات طموحة إلا العمل الجاد والمضني.



** تحمل الأعباء



وأضاف الرئيس أن كل من يقول غير ذلك عليه أن يأتي ليقف مكاني ليقل لنا ماذا نفعل لكي نحل هذه المشكلات التي نمر بها مؤكدا مجددا أن علينا أن ندفع معا الثمن.



وتناول الرئيس ما تتحمله الميزانية العامة للدولة من أعباء لتقدم الدعم للمواطنين ومحدودي الدخل بوجه خاصة، موضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك شركة في العالم بأقل من سعر التكلفة فمثل هذه الشركات سيكون مصيرها الخسارة الفادحة.



كما اوضح الرئيس ان الدولة تقدم مختلف أنواع الدعم من خبر ووقود أو غاز أو كهرباء ، مشيرا إلي أن ميزانية الدولة تتحمل سنويا 332 مليار جنيه كدعم سنوي بخلاف ما تتحمله من أجور للعاملين بالدولة موضحا أن هذه الدعم هو عبارة عن الفرق بين التكلفة والسعر الذي يدفعه المواطن.



وطالب الرئيس المواطنين بأن يكون لديهم إدراك بالموقف الذي تمر به الدولة والذي يستشعره الرئيس شخصيا حيث انه تعهد بأن يتحمل المسئولية والا يؤجل القرارات الصعبة اللازمة للأصلاح الاقتصادي للأجيال التالية.



وتطرق الرئيس السيسي إلى ما تتحمله الدولة لدفع رواتب العاملين في الدولة والتي تصل إلى 350 مليار جنيه سنويا مشيرا الى أن الدولة تقترض حتي تستطيع أن تسدد هذه المرتبات مما يمثل عبئا ضخما على الموازنة العامة، كما ان فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه.. كما ستصل قيمة المعاشات العام القادم 200 مليار جنيه، ترتفع عام 2023 لتتجاوز ال300 مليار جنيه.



** دعم الدولة



كما أوضح الرئيس أن الدولة تدعم الأسرة شهريا بما قيمته 1000 جنيه من بينها دعم الخبز بنحو 3 جنيهات يوميا للمواطن الواحد ودعم يصل الي 260 جنيها في صورة أنبوبتي بوتجاز لكل أسرة ودعم بطاقة التموين بنحو 200 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 4 أفراد ودعم الشريحة الأولي من استهلاك الكهرباء وحدها بنحو 70 جنيها لا يدفع منها المواطن سوي 12 جنيها.



ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى تحمل أعباء الإصلاح لانه لا بديل سوي الحصول على دعم خارجي ولكن من يقدم الدعم مرة لن يقدمه مدي الحياة وإما ان يرزقنا الله بموارد وثروات طبيعية.



ولفت إلى أن الحكومة تحملت خلال الفترة الماضية عبئا كبيرا لمواجهة التحديات، موجها الشكر لحكومة المهندس شريف اسماعيل ومتمنيا التوفيق للحكومة الجديدة التي سيشكلها الدكتور مصطفي مدبولي، واكد أن من يتولي المسئولية في مصر يتعذب كثيرا لانها مسئولية صعبة، داعيا المواطنين إلى إدراك الواقع بصورة حقيقية.



ولفت إلى أن هناك 3 ملايين مواطن إضافي تمكنوا من العمل في السنوات الأربعة الماضية في المشروعات القومية الجاري تنفيذها على الاقل واستطاعوا تغيير شكل ومستقبل البلد، واستطاعوا كسب عيشهم.



وأشار الرئيس إلى خطورة الزيادة السكانية التي تمثل عبئا على موارد الدولة، داعيا المواطنين إلى احكام العقل والتفكير بجدية في مستقبل أبنائهم واسرهم قبل انجاب عدد كبير من الأطفال.