صعود الذهب.. وعيار 21 يسجل 644 جنيهًا

عمر سالم







شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود طفيف في بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 644 جنيهًا للجرام، مقابل 643 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 552 جنيًا، وعيار 24 نحو 736 جنيهًا، مقابل 735 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1297 دولارًا، بدلًا من 1296 دولارًا أمس.



