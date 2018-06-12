وزير النقل يبحث مستجدات إعداد مخطط لشبكة نقل الركاب بين المدن



محمود محسن



اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الثلاثاء، مع فريق العمل المكلف باعداد الدراسة الخاصة بمخطط تكامل شبكة خطوط نقل الركاب بين المدن وتقسيمها الى مجموعات خطوط (حزم) وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وهيئة تخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.



ووفق بيان الوزارة، تم استعراض أهداف الدراسة والتي تشمل (تقدير الطلب الحالي والمستقبلي علي نقل الركاب بالحافلات والميكروباص، وإعادة تقسيم خطوط نقل الركاب بالحافلات بين المحافظات إلي مجموعات لتحقيق الربط الجيد بين المحافظات.



كما تم تحديد الخطوط الجديدة المقترح ضمها إلي شبكة خطوط الحافلات بين المحافظات، ودراسة أسس ومبادئ تعريفات النقل المعمول بها في نقل الركاب وإقتراح تعريفات إسترشادية لنقل الركاب بين المحافظات مع مراعاة البعد الاقتصادي للمشغلين بتحقيق عائد مناسب لهم، وتحديد العناصر الأساسية لتطوير النظم الحالية لنقل الركاب بين المحافظات).



وكذلك مناقشة واستعراض منهجية الدراسة والوضع الحالي لمنظومة النقل الجماعي للركاب على الطرق وعناصر الخطة الإستراتيجية المقترحة لقطاع النقل الجماعي للركاب والمحاور الأساسية لدور جهاز النقل في ضوء السياسات المقترحة وآلية تكوين مجموعات خطوط (حزم) وخطوات منح التزام تشغيل خطوط نقل عام للركاب بالحافلات بين المدن، وسبل التنسيق مع المحافظات في هذا الامر.



كما تم عرض توصيات الدراسة والتي اشارت الى (ضرورة التنسيق بين وزارة النقل وإدارات المرور والحكم المحلي فيما يخص تحديد المواقف المطلوبة، وأهمية إدخال تطبيقات نظم النقل الذكية ITS في كل ما يخص إدارة ومتابعة وتشغيل كافة الخطوط



كما تم أيضا العمل على خلق كيانات لتجميع مشغلي القطاع الخاص في خدمات سيارت الاجرة بين الاقاليم، وضرورة تطوير شركات قطاع الاعمال العام نظرا لما تمتلكة من امكانيات وبنية اساسية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات النقل الجماعي للركاب عن طريق تحديد العائد المناسب على الاستثمار في القطاع، وتشجيع انشاء كيانات كبيرة نسبياً لتقديم خدمات النقل الجماعي للركاب بين المدن).



وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية هذه الدراسة لتطوير منظومة نقل الركاب بين المحافظات وتقديم خدمة مميزة وجيدة وآمنة للمواطن مع توفير الخدمة لجميع مناطق الجمهورية بما فيها المناطق النائية، ووجه عرفات قيادات الوزارة وهيئة الطرق والكباري بوضع آلية لتنفيذ الدراسة.



