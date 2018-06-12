صعود 4 بورصات بقيادة الكويت وهبوط 3 منها دبي والدوحة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود 4 بورصات بقيادة الكويت والبحرين وهبوط 3 مؤشرات منها دبى والدوحة فقط بسبب عمليات جني الأرباح وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة عيد الفطر، بينما استقر مؤشر بورصة أبوظبى دون تغيير يذكر عند 4734 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الكويت تقدم بأكثر من 0.6% ليرتفع إلى حوالى 4781 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5% ليزداد إلى أكثر من 1288 نقطة.



وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بحوالى 0.3% ليتجاوز 8270 نقطة مدعوما بمكاسب الأسهم المالية والعقارات، حيث ارتفع سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 1.8% وسعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 2.7%.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 15938 نقطة بفضل أسهم البنوك والشركات العقارية مع ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي 2.6% وسعر سهم المجموعة المالية هيرميس 2.7% كما زاد سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.2%.



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.6% ليصل إلى حوالى 3079 نقطة بسبب خسائر أسهم البنوك وشركات العقارات والخدمات اللوجستية ومنها سهم شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي التى انخفض سعره بحوالى 0.8 % بينما انخفض سعر سهم بنك دبي التجاري 4.7 % وسعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 2.4 %.



وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % لينزل إلى حوالى 9161 نقطة مع انخفاض سعرسهم بنك قطر الوطني 1.5 % وسعر سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 3.2 % بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 4598 نقطة.