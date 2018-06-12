مؤشر الأدوية يتصدر أداء قطاعات البورصة

الأدوية

المال خاص



تصدر مؤشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية أداء مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية بجلسة، اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع بنحو 1.84% ليغلق عند مستوى 4870.04 نقطة، فيما حل مؤشر قطاع موارد أساسية في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 1.26% مغلقًا عند مستوى 1164.08 نقطة.



وفي المركز الثالث حل مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة ارتفاع 0.99% ليصل لمستوى 1242.17 نقطة، ورابعًا حل مؤشر قطاع البنوك بصعود نسبته 0.81 % ليسجل 6695.3 نقطة.



وفي المركز الخامس، حل مؤشر قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك، والذي صعد بنسبة 0.75% مسجلًا مستوى 806.71 نقطة، تلاه مؤشر العقارات في المركز الـ 6 بسبة صعود قدرها 0.59% ليستقر عند مستوى 2181.65 نقطة.



وفي المركز الـ7 جاء مؤشر قطاع الكيماويات بنسبة صعود قدرها 0.3% ليستقر عند مستوى 1867.7 نقطة، تلاه مؤشر قطاع السياحة والترفيه بنسبة صعود قدرها 0.28% بمستوى 427.46 نقطة.



وفي قائمة الهابطين جاء مؤشر قطاع الاتصالات الأقل هبوطًا بنسبة 0.56% بمستوى 512.15 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة تراجع قدرها 1.13% مغلقًا عند مستوى 1787.86 نقطة، ثم جاء مؤشر قطاع منتجات المنزلية والشخصية بنسبة تراجع 1.29% مسجلًا مستوى 2598.19 نقطة، وأخيرًا جاء مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة هبوط 1.45% عند مستوى 3387.61 نقطة.