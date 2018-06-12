EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
قطاع العقارات الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم.. 88.213 مليون جنيه
الثلاثاء 12 يونيو 2018 08:31 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
المال خاص
تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة من خلال قيمة التداول على أسهم القطاع، إذ بلغت نحو 88.213 مليون جنيه عبر التعامل على 23.304 مليون سهم.
وفي المركز الثاني جاء قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 66.135 مليون جنيه من خلال التعامل على 28.135 مليون سهم، وثالثًا حل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيمة تداولات قدرها 14.073 مليون جنيه وكمية تداول "عدد الأسهم المتداولة" 51.838 مليون سهم.
كما كان في المركز الـ 4 سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات حضوره بتداولات قيمتها 50.049 مليون جنيه عبر التداول على 2.825 مليون سهم، وخامسًا جاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات 49.786 مليون جنيه وعدد أسهم بلغ 2.576 مليون سهم.
وحل قطاع البنوك في المركز الـ6 بتداولات قيمتها 47.195 مليون جنيه، وسابعًا جاء قطاع الأغذية والمشروبات بتداولات قيمتها 44.155 مليون جنيه، وثامنًا حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بقيمة تداولات 34.115 مليون جنيه.
وفي المركز الـ9 حل قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداولات قدرها 16.332 مليون جنيه، وعاشرًا جاء قطاع التشييد و مواد البناء بقيمة تداولات 11.173 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا