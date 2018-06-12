قطاع العقارات الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم.. 88.213 مليون جنيه

البورصة المصرية

المال خاص



تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة من خلال قيمة التداول على أسهم القطاع، إذ بلغت نحو 88.213 مليون جنيه عبر التعامل على 23.304 مليون سهم.



وفي المركز الثاني جاء قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 66.135 مليون جنيه من خلال التعامل على 28.135 مليون سهم، وثالثًا حل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيمة تداولات قدرها 14.073 مليون جنيه وكمية تداول "عدد الأسهم المتداولة" 51.838 مليون سهم.



كما كان في المركز الـ 4 سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات حضوره بتداولات قيمتها 50.049 مليون جنيه عبر التداول على 2.825 مليون سهم، وخامسًا جاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات 49.786 مليون جنيه وعدد أسهم بلغ 2.576 مليون سهم.



وحل قطاع البنوك في المركز الـ6 بتداولات قيمتها 47.195 مليون جنيه، وسابعًا جاء قطاع الأغذية والمشروبات بتداولات قيمتها 44.155 مليون جنيه، وثامنًا حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بقيمة تداولات 34.115 مليون جنيه.



وفي المركز الـ9 حل قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداولات قدرها 16.332 مليون جنيه، وعاشرًا جاء قطاع التشييد و مواد البناء بقيمة تداولات 11.173 مليون جنيه.