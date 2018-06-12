شركة مصرية - صينية لتعظيم الجدوى الاقتصادية للرمال السوداء

بدور إبراهيم



استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم في دفع عجلة الإقتصاد المصري فى كافة القطاعات ،



وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة، وذلك لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصري والصيني.



تهدف الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يُسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلية للمعادن، واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.



وأكد اللواء اح عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الصيني لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.



من جانبه، أشاد ممثل الشركة الصينية بمستوي التنسيق والتفاهم بين ممثلي الجانبين لإنهاء تلك الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة التي تسهم في تحقيق الجدوي الاقتصادية للمشروع.



حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء اح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع ومحافظ كفر الشيخ، والسفير الصيني بالقاهرة وممثلين عن الجانب المصري والصيني.