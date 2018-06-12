الإمارات تدعو الحوثيين لإخلاء مدينة الحديدة اليمنية

علم دولة الإمارات

رويترز



قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن على حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران أن تخلي ميناء الحديدة، بينما تستعد قوات تقودها السعودية لهجوم على المدينة.



وأضاف قرقاش على "تويتر" على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين لإخلاء الحديدة وترك الميناء سليما.



وتابع: "احتلال الحوثيين غير القانوني للحديدة في الوقت الحالي يطيل أمد حرب اليمن، تحرير المدينة والميناء سيوجد واقعا جديدا ويأتي بالحوثيين إلى المفاوضات".