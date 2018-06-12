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اتصالات وتكنولوجيا
وزير التعليم العالي يعلن جوائز شباب الباحثين لعام 2017
الثلاثاء 12 يونيو 2018 07:37 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- منح 49 جائزة وحجب 10 آخرون
جهاد سلام
افتتح كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن جوائز الدولة التقديرية لعام 2017، ووعدها 48 جائزة.
وتضمنت الجوائز جائزة نيـل واحدة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة مقدمة من الأكاديمية، وتسعة جوائز جوائز تقديرية، تشمل أربعة جوائز فى العلوم فى مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وخمس جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية، وقيمة كل جائــزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وعدد سبع جوائز للتفوق، جائزة فى كل من العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، وقيمة كل جائــزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية وشهادة من الأكاديمية، وعدد واحد وثلاثون جائزة تشجيعية 11 جائزة فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وثمان جوائز في المجالات الزراعية وأربعة جوائز في المجالات الطبية وثمان جوائز في المجالات الهندسية، وقيمة كل جائــزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية.
وأعلن الوزير عن حجب 10 جوائز لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة.
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