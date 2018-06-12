بلومبرج: كيم الرابح الأكبر من قمة أمريكا وكوريا الشمالية

قصة شعر كيم جونج أون الجديدة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



وصفت وكالة بلومبرج القمة التاريخية التي عقدت اليوم في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أنها كانت بدون شك "نجاحا لكيم".



وتابعت :" رغم تهديده الواثق للولايات المتحدة بحرب نووية .. فاز كيم باجتماع النظير للنظير مع الرئيس الأمريكي، وهو هدف استراتيجي طويل الأمد للنظام الذي تحكمه عائلة كيم .. وهذا ليس كل شيء".



ضحى ترامب بالتدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية معلنا تعليقها، وفي هذه الأثناء ، أمطر الرئيس كيم بالثناء ، واصفا الدكتاتور الذي يقود واحدة من أكثر الأنظمة القمعية والوحشية في العالم بأنه "ذكي" و "موهوب للغاية"، معلنا أن الاجتماع "شرف عظيم" وقال إنه يثق في كيم.



في المقابل، يبقى ما حصلت عليه الولايات المتحدة أقل وضوحا.



قال مسؤولون أمريكيون قبل الاجتماع إنهم سيصرون على موافقة كيم على "تفكيك ترسانته للأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".. هذه العبارة لا تظهر في أي مكان ببيانات ترامب وكيم، كما اختفت أي أساسيات لهذا الاتجاه مثل جدول زمني لكيم من أجل التخلي عن أسلحته، وإجراءات التفتيش أو حتى تعريف مشترك لنزع السلاح النووي.



ووصف ترامب القمة بأنها نقطة بداية، وقال إن التنازلات الأمريكية غير ضارة. وأضاف للصحفيين في مؤتمر صحفي:"لم أتخل عن شيء"، ثم قرأ قائمة بما يعتقد أنه تنازلات كورية شمالية بينها وقف التجارب الصاروخية والنووية، والإفراج المعلن عنه سابقا عن 3 رهائن أمريكيين.