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سيـــاســة
جامعة القاهرة تحصد نصيب الأسد من جوائز الدولة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 05:16 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
جهاد سالم
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة اقتنصت المركز الأول بحصولها على 9 جوائز، منهم: خمس جوائز تقديرية، وواحدة من جوائز التفوق، و3 تشجيعية، ويليها في المركز الثاني المركز القومي للبحوث بحصوله على 5 جوائز واحدة تقديرية، و4 تشجيعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن جوئز الدولة التقديرية لعام 2017، اليوم الثلاثاء، أن جامعتي عين شمس والزقازيق حصلتا على أربع جوائز لكل جامعة، ويليهم في المركز الرابع الجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية والمنصورة ليحصدوا 3 جوائز، ومعهد بحوث البترول يحصل على جائزتان.
وأضاف الوزير أن جامعات حلوان، كفر الشيخ، السادات، والمنوفية، بنها، أسيوط، جنوب الوادي، قنا، والمنيا، وزويل، وقناة السويس، والجامعة البريطانية، وهيئة المواد النووية، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد العالي للهندسة، والهيئة القومية للرقابة الدوائية حصلوا علي جائزة واحدة في المجالات المختلفة.
التعليم العالي
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