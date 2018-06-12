الكهرباء تعلن تثبيت مقابل خدمة العملاء

عمر سالم



أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن ثبات أسعار مقابل خدمة العملاء، خلال العام المالى المقبل، مقارنة بالعام التالى.



يذكر أن شاكر، أعلن اليوم عن زيادة أسعار الكهرباء على أن يتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتحصيلها خلال أغسطس المقبل.



