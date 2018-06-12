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طاقة
الكهرباء تعلن تثبيت مقابل خدمة العملاء
الثلاثاء 12 يونيو 2018 04:45 م
محمد شاكر 1
أخر الأخبار
محمد شاكر 1
عمر سالم
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن ثبات أسعار مقابل خدمة العملاء، خلال العام المالى المقبل، مقارنة بالعام التالى.
يذكر أن شاكر، أعلن اليوم عن زيادة أسعار الكهرباء على أن يتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتحصيلها خلال أغسطس المقبل.
الكهرباء
أسعار الكهرباء
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