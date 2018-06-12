وقال: هذا سيزيد نصيب قارة آسيا إلى ما يزيد على 27٪ مقابل 16٪ فى عام 2017. ورغم أواصر التجارة القوية مع الولايات المتحدة، فمن المتوقع انخفاض نصيب أمريكا الشمالية من إجمالى الواردات المصرية إلى 6٪ فى عام 2030 مقابل 8٪ فى الوقت الحالى.













سيد بدرتوقع تقرير صادر عن بنك HSBC نمو الواردات السلعية بنسبة 10٪ سنوياً خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030.وأوضح التقرير أن هذه الزيادة ستتركز فى الآلات الصناعية، بنصيب يبلغ 20٪ خلال الفترة 2021 -2030، كما ستسهم عربات النقل بنسبة 10٪ من الإجمالى، نتيجة للنمو السكانى السريع وضآلة الإنتاج المحلى للسيارات، بينما تسهم الكيماويات بحوالى خمس إجمالى الواردات بغرض دعم القطاعات الصناعية النامية فى مصر.ورجح أن تشهد مصادر الواردات المصرية تنوعًا على مدار الأعوام العشر المقبلة، بحيث يقل التركيز على دول أوروبا والشرق الأوسط، فى حين ستزداد الأهمية النسبية لآسيا وأمريكا الشمالية.أما الصين فستظل الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الواردات، بحيث يصل مجموع مساهمتها مضافاً إليه مساهمة كل من فيتنام والهند وماليزيا إلى حوالى 40٪ من الزيادة فى حجم الواردات خلال الفترة حتى عام 2030.