محمود صقر: 6 ملايين جنيه إجمالى قيمة جوائز الدولة للباحثين خلال 2017

محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

جهاد سالم



قال الدكتور محمود صقر رئيس أكادمية البحث العلمي والتكنولوجى، إن إجمالى قيمة جوائز الدولة المالية للباحثين عن عام 2017 بلغ 6 ملايين جنيه.



وأشار صقر إلى أن عدد الباحثين فى مصر يصل إلى 135 الف باحث فيما جرى التنافس على جواز الدولة لعدد 410 باحثين، وتمت تصفية الأبحاث والمنتجات العلمية المتنافسة ليصل عدد الفائزين لما بين 58 إلى 60 بحثا علميا.



ولفت صقر إلى أن الحصول على جوائز الدولة مسألة بالغة الصعوبة وتمر بالعديد من المراحل للتصفيات واختيار الأبحاث والمنتجات العلمية المستوفاة للاشتراطات.



وقال إن الجوائز المالية الممنوحة من الدولة ممثلة فى أكادمية البحث العلمي جوائز رمزية حيث يصل أعلى قيمة إلى 500 الف جنيه لجائزة النيل.



واستكمل صقر أنه رغم رمزية المبالغ المالية المقدمة من الدولة لكنها تعكس الاهتمام بالبحث العلمى وتشجيع الباحثين.



وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم مؤتمر صحفي للاعلان عن جوائز الدولة لعام 2017، ووعدها 48 جائزة.



وتضمنت الجوائز، جائزة نيـل واحدة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمتها 500 ألف جنيه، وتسعة جوائز جوائز تقديرية، منها 4 جوائز فى العلوم فى مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، و5 جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية والمجالات الزراعية والمجالات الطبية والمجالات الهندسية، بقيمة 200 ألف جنيه لكل جائــزة، و 7 جوائز للتفوق، فى العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية.



كما تضمن الجوائز 3 جوائز فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، بقيمة 100 ألف جنيه لكل واحدة، بالإضافة إلى 31 جائزة تشجيعية، منها 11 جائزة فى مجالات العلوم الأساسية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، و8 جوائز فى المجالات الزراعية و4 جوائز في المجالات الطبية و8 جوائز فى المجالات الهندسية، وذلك بقيمة 50 الف جنيه لكل جائزة، فيما تم حجب 10 جوائز لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

