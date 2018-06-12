وزارة التضامن تناقش آخر استعدادات موسم الحج

موسم العمرة

والى: بصمة اليد والعين شرط أساسى للحصول على التأشيرة

البدء فى الحصول على بصمة اليد والعين عقب إجازة عيد الفطر



المال-خاص



اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة التعليمات الواردة من الجانب السعودى بشأن تطبيق المملكة العربية السعودية نظام تسجيل بصمة اليد والعين لكل مواطن للحصول على تأشيرة الحج.



وصرحت والى بأنه سوف يتم البدء فى تسجيل البصمة للمواطنين عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات حيث يتم الحصول على البصمة لكل المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاماً وتسجل مجاناً دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة.



كما أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن مجلس أمناء المؤسسة قد قرر إيفاد مندوبين مع الحجاج فى كل محافظة للتنسيق مع مكاتب شركة تساهيل لوضع برنامج زمنى للحصول على البصمة تمهيداً لإرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات.



هذا وقد تم اعتماد قائمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وفقاً للتعاقدات التى تم إبرامها مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية بالسعودية وتم خلال الاجتماع الموافقة على خطة سفر الحجاج للأراضى السعودية اعتباراً من يوم 2/8/2018 حتى 14/8/2018 وبرنامج تسكين المحافظات فى الفنادق لكل مستوى.



وقد أكدت الوزيرة أهمية سفر لجنة قبل سفر الحجاج بفترة كافية لتقوم بمراجعة الخدمات والفنادق لتكون فى أتم الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والعمل على تكثيف برامج توعية وتأهيل الحجاج عقب أجازه العيد مباشرةً حتى موعد سفر أول أفواج الحج.



جدير بالذكر أنه قد تم اختيار 270 مشرف أساسى و80 مشرف احتياطى يمثلون كل محافظات مصر وقد تم اختيارهم وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تم اجراؤها تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الاهلية حيث ان الوزارة تسعى دائماً الى تقديم مستوى متميز فى تنظيم حج الجمعيات الاهلية الذى يخدم هذا العام 12 ألف حاج يمثلون 3450 جمعية أهلية.



هذا وقد تم إسناد الاشراف على بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية لوزارة التضامن الاجتماعى هذا العام وللعام الثالث على التوالى نظراً لما تقدمه الوزارة من مستويات متميزة فى تنظيم بعثات الحج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.









