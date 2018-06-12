إتش اس بى سى: مصر اجتذبت 13 مليار دولار تحت مظلة مبادرات صينية

اتش اس بى سى HSBC

كتب- سيد بدر:



كشف تقرير حديث صادر عن بنك HSBC، أن مصر نجحت في اجتذاب 13 مليار دولار لتمويل مشروعات تحت مظلة المبادرات الصينية "الحزام والطريق" و"ترابط الآسيان 2025".



وأوضح التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه، أن معظم التمويلات تركز في استثمارات قطاعي النقل والطاقة، مضيفًا أن مصر تسعى لتعميق التعاون بصورة أكبر مع الشريك الصيني .



وتابع: "تعتقد بعض الشركات أن مبادرة "الحزام والطريق مع الصين" ستؤثر بالإيجاب على نمو التجارة (ما نسبته 45% من الشركات المستجيبة للمسح)، وكذلك مبادرة ترابط الآسيان لعام 2025 ""ASEAN 2025 (ما نسبته 34% من الشركات المستجيبة للمسح).



وأضاف التقرير أن مصر تواصل التركيز على علاقاتها الثنائية القائمة، حيث أنها لم توقع على أية اتفاقيات تجارية هامة خلال العام الماضى، بينما تمثل المملكة المتحدة أكبر مستثمر فى مصر، غير أن غالبية الشركات المصرية لا تخشى حدوث أية تداعيات سلبية من جراء التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبى وفقا لنتائج المسح.



وأشار إلى أن الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبى تحظى بأهمية كبيرة، ويتعين على مصر الاستفادة من تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى. فالمحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة"Deep and Comprehensive Free Trade Agreement" ستعمل على تعزيز فرص التجارة أمام قطاع الأعمال، بما فى ذلك المشروعات المشتركة.

