البورصة تلزم 4 شركات بشراء الأسهم حرة التداول

شريف عمر:





قررت لجنة القيد بالبورصة إلزام 4 شركات مقيدة هو الدولية للتأجير التمويلى العروبة للتجارة، نايل سيتى للاستثمار، بتقديم عرض شراء لاسهم التداول الحر، بعدج تقييمها من مستشار مالى مستقل، وذلك فى اطار جهد ادارة البورصة لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد.

وحصلت "المال" على بيان صحفى من إدارة البورصة حول قرارات لجنة قيد الأوراق المالية، حول موقف الشركات غير المستوفاة لشروط القيد، سواء من ناحية عدد المساهمين، أو نسبة الأسهم حرة التداول، ومنها شركات أورانج مصر للاتصالات، والعروبة للتجارة، وسامكريت للمقاولات، الشمس بيراميدز، وبنك الاتحاد الوطنى.





وعن شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية والتى تعتبر غير مستوفاه لشرط الحد الأدنى لعدد المساهمين، فقد قررت اللجنة إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد فور صدور بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف المساهمين في 30/6/2018 في ضوء الخطاب الوارد من الشركة بقيامها حاليا باستيفاء شرط توافر الحد الادنى لعدد المساهمين.





وعن شركة رواد مصر للاستثمار السياحي والتى تعتبر غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد الأسهم وعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، فقد قررت اللجنة منح الشركة مهلة اخيره تنتهي في 31/12/2018 وذلك لاستيفاء شروط إستمرار القيد في ضوء الخطاب الوارد من الشركة للبورصة في 11/6/2018 بقيامها بإزالة المانع على قيامها باستيفاء شروط استمرار القيد.





وفى حالة بنك الاتحاد الوطني والذى يعتبر غير مستوفى للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، فقد قررت اللجنة منح البنك مهلة لإنهاء إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار البنك بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد أسهم الزيادة والجدول الزمنى الخاص بإنهاء اجراءات قيد اسهم الزيادة و الشطب الاختيارى.

وعن شركة شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون والتى تعتبر غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداولن فقد قررت اللجنة إستمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة وذلك لحين قيامها بإنهاء إجراءات قيد تخفيض رأس المال نتيجة التقسيم لتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار الشركة بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد تخفيض راس المال وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى بإنهاء هذه الاجراءات .





وعن شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات والتى تعتبر غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين، فقد قررت اللجنة أنه تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.





وعن شركة الدولية للتأجير التمويلى "انكوليس" والتى لا تستوفى الحد الأدنى لعدد المساهمين، فقد قررت اللجنة تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.





وعن شركة نايل سيتي للاستثمار، والتى لا تستوفى الحد الأدنى لعدد المساهمين، فقد قررت اللجنة تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.





وعن شركة أورانج مصر للاتصالات والتى لا تستوفى الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، فقد قررت اللجنة أنه تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 و مخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، مع احالة موقف الشركة للهيئة العامه للرقابة المالية لأعمال شئونها فيما يتعلق بالتزامات مقدم عرض الشراء، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.