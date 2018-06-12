وزير الكهرباء: 109 مليارات جنيه خسائر حال عدم زيادة الأسعار

نقل الكهرباء

عمر سالم:



أكد الدكتور محمد شاكر، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء يكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 4 دولارات، بينما تكون 69 مليار جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 3 دولارات وهو السعر الذى تم حسابه هذا العام.



وأضاف محمد شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و4 قروش.



جدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة في العام المالى الماضى كان يبلغ 95 قرشا وفقا لأسعار الوقود العالمية، وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.