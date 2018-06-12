شاكر: برنامج تحرير الدعم مصري خالص والمواطن شعر بالإنجازات

مرصد الكهرباء

عمر سالم:



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن برنامج تحرير أسعار الكهرباء مصري خالص ولا دخل لصندوق النقد به.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن المواطن شعر بتأثير الإنجازات التى تحققت بقطاع الكهرباء، وأسفرت عن تحسن مصر فى المؤشرات الأولية، مشيرا إلى أن المشروعات كان لها عظيم الأثر فى تشجيع الاستثمار.

