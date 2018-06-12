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طاقة
شاكر: تسليم محطات سيمنس الثلاث يونيو الجاري
الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:54 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم:
انطلق صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للإعلان عن أسعار بيع الكهرباء الجديدة للعام المالي 2018 ـ 2019.
وكشف الوزير عن دخول آخر وحدات محطات سيمنس الثلاث العملاقة في آخر شهر يونيو الجاري.
وأضاف أن ما دخل فعليا من الكهرباء المنتجة من تلك المحطات 13600ميجاوات، كما أن المحطات الثلاث توفر سنويا مليار دولار من الوقود.
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