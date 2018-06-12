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بورصة وشركات
إيكمي تعلن عن تسوية مديونية بقيمة 3.9 مليون جنيه مع بنك مصر
الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:53 م
بنك مصر
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بنك مصر
مصطفى طلعت
وافق مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي على سداد التسوية النهائية لجميع مديونيات ألفا مديكا ونيو ألفا لدى بنك مصر في حدود مبلغ 3.9 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، أن التسوية تتضمن إسقاط الفوائد والعمولات وغرامات تزيد عن 4 مليون جنيه، وشطب كافة الديون والرهون العقارية والتجارية على الشركتين، والسير في اجراءات زيادة رأس المال لشركتي لفا مديكا ونيو ألفا لصالح شركة ايكمي، وذلك في ضوء استخدام متحصلات الاكتتاب المفصح عنها.
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