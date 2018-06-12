خسائر قوية تضرب وثائق صناديق الاستثمار خلال أسبوع

صناديق الاستثمار

أحمد علي:



ضربت خسائر قوية أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، بضغط من تراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30»، فيما ظلت فئة الصناديق النقدية والإسلامية منها، فى مأمن من رحلة الهبوط محققة صعودا جماعيا.



وفى ختام الأسبوع الماضى، والذى هيمن عليه اتجاه هبوطى، أغلقت البورصة على تراجع قوى للأسبوع السادس على التوالى، بضغط من استمرار الحركة التصحيحية، وسط خسائر رأسمالية بلغت 28 مليار جنيه، وتراجع التداولات بقيمة 3 مليارات.



وتراجع «EGX30»، خلال هذا الأسبوع بنحو %3 عن الأسبوع المنقضى مغلقًا عند 15923.6 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو %6 مغلقًا عند 794 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنحو%5 .



وخسر رأس المال السوقى 28 مليار جنيه، فى ضوء تراجعه إلى 902 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق 930 مليارا الأسبوع السابق، وتراجعت التداولات إلى 5.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.6 مليار للأسبوع السابق، بتراجع قيمته 3 مليارات.



واتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع خلال الأسبوع بصافى 99.88 مليون جنيه، بنسبة %25.54 من التعاملات، والعرب للشراء بصافى 30 مليون جنيه فقط، بنسبة %10 من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين %64.37 من التعاملات.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضى %61.41 من التعاملات بصافى شراء 127.30 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %38.59 بعد استبعاد الصفقات. وشهد الأسبوع الماضى زيادة نسبة ضريبة الدمغة حسب ما هومقرر سابقا، ليبدأ تطبيقها عند 1.25 فى الألف، وينتهى بـ 1.75 فى الألف، وذلك خلال فترة 3 سنوات.



«مصر الخير» أقل «المتوازنة» هبوطًا



جاء صندوق «مصر الخير« المتوازن كأقل صناديق فئة المتوازنة هبوطًا بتراجع %1.03 بقيمة 24.62 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان« بهبوط %1.49 بقيمة 332.61 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الثالث حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة هبوط %1.66 بقيمة 260.31 جنيه للوثيقة، ورابعًا: حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي« بنسبة تراجع %2.01 بقيمة 13.63 جنيه. وفى المركز الخامس، صندوق بنك مصر الأول بتراجع %2.04 بقيمة 221.01 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل« بنسبة %2.19 بقيمة 245.56 جنيه.



وجاء كل من صندوق بنك كريدى آجريكول الرابع «الثقة» وصندوق البنك الأهلى الأول، كأكثر صناديق الفئة هبوطًا، إذ تراجع الأول بنسبة %2.50 بقيمة 245.56 جنيه، فيما هبطت وثيقة الثانى بنسبة %2.78 بقيمة 42.96 جنيه.



تراجع كبير فى «الأسهم»



تعرضت فئة صناديق الأسهم لهبوط جماعى قوى، بضغط من تراجع «EGX30» والذى يضم الأسهم القيادية التى تتعامل عليها صناديق الاستثمار، وجاء صندوق بنك بلوم مصر كأكثر صناديق الفئة هبوطًا إذ تراجعت قيمة وثيقته بنسبة %5.18 بقيمة 230.54 جنيه، مقارنة بـ 243.13 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي.



وجاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد« كأقل صناديق الفئة هبوطًا بنسبة %1.95 بقيمة 250.03 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق بنك «بايونيرز» الرائد بنسبة %12.25 بقيمة 127.7 جنيه، وثالثًا: صندوق بنك الإسكندرية بتراجع %2.40 بقيمة 426.34 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الرابع جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بتراجع %2.46 بقيمة 367.95 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الخامس بهبوط %2.48 بقيمة 27.52 جنيه للوثيقة.



ارتفاع «النقدية» الجماعى مستمر



نجحت فئة الصناديق النقدية فى التمسك بالصعود الجماعى، رغم تأثر باقى فئات الصناديق بهبوط مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، إذ تراوحت نسب صعود أعضاء تلك الفئة بين 0.27 إلى %0.25.



وتصدر ارتفاعات فئة «النقدية»، بنسبة صعود %0.27 كل من صندوق البنك التجارى الدولى «أصول بقيمة 333.88 جنيه، وصندوق بنك بلوم مصر النقدى بقيمة 237.97 جنيه، وصندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بقيمة 23.36 جنيه، وصندوق مصر النقدى بقيمة 35.68 جنيه، وصندوق بنك «SAIB» النقدى بقيمة 14.91 جنيه للوثيقة.



وجاء فى المركز الثانى بصعود %0.26، صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بقيمة 290.46 جنيه، وصندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بقيمة 21.86 جنيه وصندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بقيمة 23.98 جنيه، وصندوق بنك «HSBC» مصر بقيمة 239.37 جنيه، وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتي« بقيمة 22.70 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة % 0.28 بقيمة 170.20 جنيه، وفى المركز الثانى حل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور« بنسبة %0.25 بقيمة 18.75 جنيه، وثالثًا بنسبة صعود %0.23 بقيمة 213.61 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.03 بقيمة 1498 جنيها.



فيما هبط وحيدًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.37 بقيمة 173.64 جنيه للوثيقة.



«فيصل» أقل «الإسلامية «هبوطًا»



جاء صندوق «فيصل الإسلامي» كأقل فئة الصناديق الإسلامية هبوطًا فى قيمة وثيقته بنسبة %2.79 لتسجل 145.81 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك البركة مصر بنسبة %2.87 بقيمة 132.17 جنيه، وثالثًا صندوق سنابل بهبوط %3.15 بقيمة 169.93 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار« بنسبة 0.15% بقيمة 196.84جنيه، وتراجعت قيمة وثيقة صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة 2.88% بقيمة 109.1 جنيه للوثيقة.



وصعدت الصناديق النقدية الإسلامية، إذ ارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %0.27 بقيمة 184.64 جنيه للوثيقة، وصعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بنسبة %0.25 بقيمة 143.79 جنيه للوثيقة.



تقهقر «تحديد الأصول» وثبات نسبى فى «العملات الأجنبية»



استمر هبوط صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %2.68 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 782.16 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %2.55 بقيمة 206.108 جنيه للوثيقة.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعا نسبيا فى وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار بقيمة 11.5 دولار بنسبة ارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو عند10.962 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬