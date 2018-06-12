الشراء يسيطر على تعاملات المسؤولين بالشركات المقيدة بالبورصة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، خلال جلسة تداولات، أمس الاثنين، بقيادة ايديتا للصناعات الغذائية.



ونفذت 10 عمليات شرائية شملت كل من المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، وإيديتا للصناعات الغذائية، والاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك، واكتوبر فارما، والعبوات الطبية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبى بى اى القابضة للاستثمارات المالية.



وكشف افصاح منشور على شاشات تداول البورصة صباح اليوم أن العمليات البيعية قد ضمت كل من كريدى اجريكول – مصر، والبنك التجاري الدولي (مصر).



يذكر أن مؤشرات البورصة قد انهت تعاملات الاثنين على تراجع جماعي اذ انخفض المؤشر الثلاثيني 1.37% عند مستوى 15921 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليسجل 795 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 0.95% عند 2037 نقطة.