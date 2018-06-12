طلاق أميركى من نظام عالمى.. لبناء بديل غامض

شريف عطية

نعم، ربما لم يكن النظام الدولى «الأحادى» المستحدث مطلع التسعينيات.. منيعاً بما يكفى لمواجهة حالة السيولة التى اعترته لنحو عقدين متتاليين، لكن لم يكن من المتوقع بالمطلق أن يصبح منذ العام الفائت 2017 على هذا النحو من الفوضى واللا استقرار، بدءًا من تولى الإدارة الأميركية مقاليد الحكم من صلب التصور المحافظ الأميركى الذى صبغت خطواته وقراراته السياسية والاقتصادية وجه المسرح الدولى.. دون حدود فاصلة كالسابق بين الحلفاء والخصوم، إذ اختلط بينهما الحابل بالنابل، سواء عن «الثرثرة الخلاقة» للقوى الغربية الحليفة المستبعدة مصالحها الاقتصادية والأمنية من أجل التركيز الأميركى المحافظ على الشأن الداخلى، أو سواء فى التخلى الأميركى عن التزامات تعاهدية دولية ما يقلص ثقة العالم بالولايات المتحدة، أو سواء فى دخول الأخيرة- برجماتياً- مع الصين ضمن «دائرة الترقب» ما بين التهويل والإطراء وغض الطرف (..)، أو سواء بالمراجعة والتصويب للدور الأميركى اللاحق فى الشرق الأوسط.. رهن تمويله من أطراف محلية أخرى فى المنطقة، أو سواء باستخدامها سياسة العصا والجزرة على نحو تبادلى بين الدولتين المارقتين.. وفق التعبير الأميركى لكل من إيران وكوريا الشمالية- إما بالانسحاب الأحادى من الاتفاق النووى الإيرانى.. وإما إلى محاولة عمل إنجاز مفترض لإنهاء الوضع المتأزم فى شبه الجزيرة الكورية وما حولها.. وكلا الأمرين لم يحسم بعد ولا يمكن القطع بنتائجهما بين أنداد، أو سواء لما يجرى عن عجم العود على صعيد العلاقات الأميركية والروسية.. ما بين اقتراح واشنطن إعادة ضم موسكو إلى مجموعة g7.. وبين تحميل روسيا العنيف للولايات المتحدة باتهامها بتأمين غطاء لـ«داعش» أوبين دعوة الكرملين لعقد قمة مفتوحة مع الرئيس الأميركى فى فيينا.. إلخ.



إلى ذلك وفى سياقه، تبدو اشنطن وكأنها بصدد «طلاق» مع حلفائها أثناء وبعد قمة g7 الأخيرة فى كندا، إذ سرعان ما نكصت عن جماعية البيان المشترك الصادر عن القمة بشأن الالتفاف على قرارات أميركية تهدد حلفاءها برسوم جمركية جديدة إلخ.. قبل أن يجف مداده وليصبح التوتر سيد الموقف من جديد بين الرئيس الأميركى والقادة الستة، حتى إن البعض أطلق على هذه القمة السباعية (1+6)، تعبيراً عن مبارزة بين فريقين متخاصمين وليسا حلفاء، يمكن لأيهما عقد اتفاقات متضاربة المصالح دون مشاركة الآخر، الأمر المتمثل فى انسحابات أميركية متعاقبة من اتفاقات المناخ - التبادل الحر عبر المحيط الهادى- الاتفاق النووى الإيرانى.. وليس آخراً بفرضها عقوبات ورسوم جمركية على شركات الدول الحليفة العاملة فى إيران، إذ ستكون الصين عندئذ هى المنتصر الأكبر حيث تحل شركاتها محل نظيراتها الراحلة عن إيران، فيما سوف ينفسح المجال أمام كل من موسكو وبكين- وحلفائهما فى منظمة شنغهاى للتعاون (المجتمعين قبل أيام فى شرق الصين).. لاكتساب مواقع أكبر على الساحة الدولية، ذلك فيما قد يصبح الاتحاد الأوروبى الخاسر الأكبر، سواء على الصعيد الأمنى ما لم يبادر بتشكيل جيش أوروبى موحد يعوض الحماية الأميركية المنحسرة عن القارة العجوز أو سواء من حيث اهتزاز فوائضه فى الميزان التجارى مع الولايات المتحدة (نحو 60 مليار دولار تقريباً)، أما الولايات المتحدة فقد تكون الخاسر التالى بعد الاتحاد الأوروبى.. إذ سوف ينحسر نفوذها الدولى عن موقع القوة الأعظم، ذلك إذا ما ركب التيار المحافظ الأميركى رأسه فى الطلاق من نظام عالمى قائم- رغم أنه فى حالة من السيولة- من أجل بناء نظام بديل يكرس الأحادية الأميركية- بالمطلق- إذ ربما عندئذ يحل بالامبراطورية الأميركية الموعودة، بإجراءات ضد"العولمة"،إلى نفس المصير الذى لحق منذ ثلاثة عقود بنظيرتها السوفيتية الغابرة.