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طاقة
إمباور تقتنص عقد أول محطة لإنتاج الكهرباء من البيوجاز بنظام IPP
الثلاثاء 12 يونيو 2018 10:02 ص
شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والطاقة
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شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والطاقة
عمر سالم:
اقتنصت شركة «إمباور» المصرية للطاقة المتجددة عقد إنشاء أول محطة توليد كهرباء من مخلفات البيوجاز بنظام IPP، بمحافظة البحيرة، بقدرة 24 ميجاوات يوميًّا.
ويتضمن نظامIPP تنفيذ المشروع بتمويلات تدبرها الشركة ذاتيًا أوعبر القروض البنكية، على أن يتم بيع الطاقة المنتجة منه إلى القطاع الخاص.
وكشف حاتم الجمل، رئيس الشركة لـ«المـال»، أن المحطة هى الأولى من نوعها فى مصر بنظامIPP، وسيتم تنفيذ المشروع وبيع الطاقة المنتجة إلى القطاع الخاص «مزارع إنتاج الألبان فى مصر»، لمدة تصل لنحو20 عامًا، بالإضافة إلى بيع جزء من الطاقة المنتجة أيضًا لمزارع الأبقار بسعر 135 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
وأشار إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 98 مليون جنيه، ويشارك فى تمويله أحد البنوك المحلية بنسبة تصل إلى %80، والباقى تمويل ذاتى من الشركة.
وأوضح الجمل أن «إمباور» وقعت العقد بداية الأسبوع الجارى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى، موضحاً أنه يتم حاليًّا إعداد التصميمات وتحديد كمية المخلفات المطلوبة لتنفيذ المشروع، فضلا عن حساب كمية الطاقة المنتجة.
وقال إنه سيتم تنفيذ المشروع بتكنولوجيات ألمانية، ويستغرق التنفيذ نحو9 أشهر، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف 2019.
ولفت الجمل إلى أن هذا المشروع جزء من منظومة متكاملة مستهدف تدشينها، عبر مخلفات البيوجاز ومعالجتها لإنتاج الكهرباء وبيع الطاقة للمزرعة، وللشبكة القومية، متمثلة فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن المحطة ستستهلك نحو160 طن مخلفات فى اليوم الواحد بإجمالى نحو58.5 ألف طن سنوياً، موضحًا أن مصر لديها إمكانيات لتوليد نحو3.5 جيجاوات من طاقة المخلفات، ولم يتم استغلالها.
وتعد شركة إمباور الكيان الوحيد المنتج فعليا للكهرباء من الوقود الحيوى «مخلفات الحيوانات« فى مصر، وقامت بتنفيذ أول محطة من هذا النوع فى محافظة كفر الشيخ بقدرة 18 ميجاوات يوميا، وتم الانتهاء منها وربطها على الشبكة القومية، وسيتم بيع الطاقة المنتجة منها إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
وأنشئت شركة إمباور عام 2014 برأسمال يصل لنحو36 مليون جنيه، لكنها كانت تعمل فى السوق منذ عام 2011 عبر عدد من الكيانات الأجنبية.
وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر، وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرًا استرشاديًّا له بواقع 121 قرشًا خلال 2016، وهوما اعترض عليه المستثمرون وقتها، ثم اعتمد مجلس الوزراء مايو الماضى، تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بسعر 140 قرشا لكل كيلووات ساعة بجميع أنواعها.
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