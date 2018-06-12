كارتيرون علي أعتاب تدريب اﻷهلي

علي المصري:







أقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق لنادي وادي دجلة، من القيادة الفنية لفريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، خلفا لحسام البدري المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.





ويتولي كارتيرون، حاليا تدريب نادي فينيكس رايزينج الأمريكي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية هناك، والذي يملك الإيفواري ديدييه دروجبا، حصه من أسهمه.





ومن المقرر أن يصل صاحب الـ47 عامًا للقاهرة قادمًا من أمريكا في غضون الـ48 ساعة المقبلة من أجل التفاوض مع النادي على كافة تفاصيل التعاقد تمهيدًا لتوقيع العقود.





ولن يبالغ كارتيرون في مطالبه المالية، حسبما أكد في تصريحات صحفية سابقة، بأنه يتمني تدريب النادي اﻷهلي، وينتظر أن لا يطلب مساعدين أجانب في الجهاز المعاون.



