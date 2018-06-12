الأونروا

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاثنين، عن أن 80% من السكان في غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية.



وأكدت المنظمة، في تقرير الاثنين، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءا، ويبقى الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل إسرائيل، والذي يدخل عامه الـ12، إلى جانب الانقسام الفلسطيني، المسبب الأساسي في تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية في غزة المكتظ بـ2 مليون نسمة.



وذكرت أنه في انتهاك إسرائيل لالتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإن القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق الإنسان الأساسية.



وبحسب نشرة صدرت مؤخرا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن الفلسطينيين في غزة يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يوميا، ويحصلون على معدل 72 لتر مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم.



وأشارت إلى أنه في أبريل 2018، تم تصريف 108,000 لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يوميا، مسببة "الحاجة الحيوية للأكسجين" - وهو مؤشر لمستويات تلوث المياه – بمقدار 242 ميليجراما/اللتر مقارنة بالمعيار العالمي 60 ميليجرام/للتر. إضافة إلى ذلك، فقط 58% من طلبات المرضى للخروج من غزة عبر إسرائيل حصلت على موافقة في الربع الأول من عام 2018 بينما 42% تم تأخير أو رفض طلباتهم.



وبينت أنه في نفس فترة إعداد التقرير، ازدادت مستويات البطالة العامة في غزة إلى 49.1%، وأصبح 80% من السكان في غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية.



من ناحية أخرى، قالت الأونروا نتهت من إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا بشكل كلي الشهر الماضي في قطاع غزة.



وأورد تقرير "الأونروا"، أنه على صعيد الحالات المنجزة، تم الانتهاء من إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا كليا، وأن 70 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، فإن "الأونروا" صرفت إجمالا حوالي 3.70 مليون دولار كمساعدات للإيواء، وتضمن المبلغ: إعادة الإعمار: 3,570,231 دولارا. وان أعمال الإصلاحات: 121,454 دولارا.



وحسب التقرير فإن "الأونروا" تستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، وحاليا هناك ما مجموعه 14 مشروع بنى تحتية بقيمة 50.48 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضا 21 مشروعا آخر بقيمة 31.37 مليون دولار تنتظر بدء التنفيذ.



ونوهت إلى أنه في أبريل، أدخلت "الأونروا" 65 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد (للبناء) والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية في "الأونروا" قيد التنفيذ.