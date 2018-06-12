EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مطروح تحيي ليلة القدر
الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:33 ص
مطروح تحيي ليلة القدر
أخر الأخبار
مطروح تحيي ليلة القدر
معتز محمود
احتفلت محافظة مطروح، مساء الاثنين، بليلة القدر، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، نائبا عن السيد رئيس الجمهورية بمسجد التنعيم .
وجاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح، بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والسيد الأمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمد مصطفى مدير عام إدارة مساجد المحافظة.
كما حضر الاحتفالية العمدة محمد عيسى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وتناولت كلمة الاحتفالية للشيخ محمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف مطروح التأكيد على فضل هذه الليلة العظيمة كليلة خير من ألف شهر.
وأضاف أن هذه الليلة تؤكد أن حياة وعزة الأمة الاسلامية هي بإحياء المنهج الإسلامي الصحيح وتطبيقه وليس لمجرد القراءة فقط ،مع تناول كيفية الحصول على كرمها بقيامها ليس بالصلاة فقط ولكن بالإخلاص لله مع الدعوة إلى العمل واغتنام الوقت بالعمل النافع للإنسان وإدخال السرور إلى المسلمين وكشف كرباتهم وقضاء حوائجهم
واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.
وقدم المحافظ التهنئة لجميع أهالي مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا