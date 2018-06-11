هبوط 4 بورصات بقيادة القاهرة ومكاسب للإمارات

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة القاهرة وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها بورصتا الإمارات: دبى وأبوظبى - بينما استقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير يذكر عند 4603 نقاط وسط ضعف التداول والبيع لجني الأرباح قبيل عطلة عيد الفطر.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.4 % لينزل إلى حوالى 15921 نقطة مع هبوط أسعار 21 سهما من 30 وبخسائر تراوحت بين 0.1 % و6.1%.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.6% ليصل إلى 4754 نقطة، بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 9203 نقطة بقيادة الأسهم المالية.



ومنها سهم بنك قطر الوطني الذى تراجع سعره بحوالى 1.4% وسعر سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5 % و لكن سعر سهم شركة صناعات قطر كسب حوالى 1.4 %.



وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل حوالى 8243 نقطة مع تراجع 114 سهما من 176 سهما ومنها سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري الذى خسر 2% وسعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 5.9% ولكن سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 0.8% وسعر سهم بنك الرياض زاد 1.4%.



أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة دبى بارتفاع مؤشرها بحوالى 1.4 % ليزداد إلى أكثر من 3243 نقطة ليواصل مكاسبه منذ أعلنت الإمارة عن سلسلة من المبادرات لتقليص نفقات الشركات وتحفيز النمو.



وجاء الدعم الرئيسي من صعود سعر سهم شركة إعمارالعقارية 4.1 % وارتفاع سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.2% والذي زاد لجلستين متتاليتين بعد إصدار حقوق بقيمة 5.1 مليار درهم جرت تغطيته ثلاث مرات تقريبا ولكن سعر سهم شركة أرابتك القابضة للبناء تراجع 1.7% مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد مكاسب ليومين دفعت السهم للصعود بما يزيد على 10%.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.9% لبصعد إلى حوالى 4733 نقطة مع صعود سعر سهم بنك أبوظبى الأول 1.6 % وسعر سهم شركة الدار العقارية 1.4% ولكن التداول كان ضعيفا، بينما تقدم مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.5% ليستقر عند حوالى 1281 نقطة.













