EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
شاكر يعلن زيادة أسعار الكهرباء.. غدًا
الإثنين 11 يونيو 2018 05:07 م
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر وزير الكهرباء
عمر سالم
يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا، غدًا الإثنين، بمقر الوزارة للإعلان عن التفاصيل الجديدة لزيادة أسعار الكهرباء.
وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ "المال"، أن وزير الكهرباء سيعلن عن الأسعار على أن يتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، على أن يتم تحصيل الزيادة خلال أغسطس المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه لن يتم استثناء أى شريحة من المستهلكين من الزيادة الجديدة، ومن المرتقب وجود زيادات كبيرة على الشرائح الأعلى استهلاكاً.
وسيعرض شاكر كافة إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والمشروعات التى يتم تنفيذها عبر شركات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء.
الكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا