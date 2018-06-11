شاكر يعلن زيادة أسعار الكهرباء.. غدًا

محمد شاكر وزير الكهرباء

عمر سالم



يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا، غدًا الإثنين، بمقر الوزارة للإعلان عن التفاصيل الجديدة لزيادة أسعار الكهرباء.



وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ "المال"، أن وزير الكهرباء سيعلن عن الأسعار على أن يتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، على أن يتم تحصيل الزيادة خلال أغسطس المقبل.



وأشار المصدر إلى أنه لن يتم استثناء أى شريحة من المستهلكين من الزيادة الجديدة، ومن المرتقب وجود زيادات كبيرة على الشرائح الأعلى استهلاكاً.



وسيعرض شاكر كافة إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والمشروعات التى يتم تنفيذها عبر شركات إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء.