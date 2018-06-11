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نسخة صينية مقلدة من أبوالهول تثير غضب السلطات المصرية
الإثنين 11 يونيو 2018 04:46 م
نسخة صينية مقلدة من أبوالهول
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نسخة صينية مقلدة من أبوالهول
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أثارت نسخة صينية مقلدة من تمثال أبو الهول الفرعوني، غضب السلطات المصرية بعد ظهورها مرة أخرى في أحد المناطق الثقافية شمال الصين.
وبدأ الخلاف بين مصر والصين بهذا الشأن عام 2014، عندما كشفت منطقة الصناعات الثقافية فى شيجياتشوانغ بمقاطعة خبى، النقاب عن تمثال يبلغ ارتفاعه 20 مترًا بطول 60 متراً بنفس شكل ومقاييس أبو الهول الفرعوني.
وأدى التشابهه الغريب بين التمثال المقلد مع أبوالهول الأصلي إلى إحداث ضجة في القاهرة، ودفع مسؤوليها على الفور إلى توجيه نداء لمنظمة اليونسكو من أجل إزالة النسخة المقلدة على أساس أنها نسخة شديدة الشبه من المعلم المصري الشهير وتم إنشاؤه دون إذن.
وقال مدير المنطقة الصينية آنذاك، إن التمثال تم بناءه لأغراض الاستخدام في أعمال درامية وسينمائية وسيتم هدمه بمجرد الانتهاء من التصوير.
لكن الصين لم تلتزم بهدم التمثال حتى عام 2016 واكتفت فقط بفصل رأسه عن جسده.
وبحسب تقرير لموقع جونشا الإخباري الصيني، فإن بقايا هذه النسخة لم تمس في المنطقة الثقافية الصينية حتى الشهر الماضي الذي شهد عودة فريق من العمال للقيام بعمليات إعادة الرأس إلى الجسد، وعندما وصلت تلك الأخبار إلى القاهرة أبدى المسؤولون هناك غضبا شديداً.
وبحسب تقرير الموقع، قرر المسؤولين المصريين رفع القضية مرة أخرى إلى منظمة اليونسكو ويخططون للاتصال بوزارة الشؤون الخارجية الصينية لطلب إزالة التمثال نهائيًا.
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