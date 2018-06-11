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استثمار
التخطيط تنظم ورش عمل لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر
الإثنين 11 يونيو 2018 02:37 م
تحديثات محاور رؤية مصر
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تحديثات محاور رؤية مصر
المال - خاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم باستمرار متابعة وتحديثات محاور "رؤية مصر 2030"، على المستوى الداخلي بين الوزارات وذلك بدءً بالتخطيط، موضحة أنه سيبدأ من يوم 24 يونيو الجاري عبر مجموعة من ورش العمل.
كانت الوزيرة اجتمعت -اليوم الإثنين- مع الدكتور حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، لمناقشة التنافسية بين المحافظات والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للتنافسية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع أكدت هالة السعيد، ضرورة تطبيق اللامركزية لتنمية المحافظات، مشيرة إلى جائزة التميز الوظيفي التي سيتم تطبيقها ابتداءً من الشهر المقبل مما يحقق التنافسية بين المحافظات المختلفة.
وأوضحت أنه يتم توزيع الموارد على المحافظات بناء على الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة وقد تم مراعاة ذلك بخطة 2019/2018، من أجل تحقيق الاستدامة ودفع مزيد من الاستثمارات في المحافظات.
ورحبت السعيد، بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية من أجل الحصول على نتيجة إيجابية وإمكانية قياس تنافسية المحافظات، مؤكدة على ضرورة تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأشار الدكتور حسام بدراوي، إلى أهمية تنافسية المحافظات منوهًا عن الاجتماعات التي تمت مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، بهدف تأكيد ضرورة مشاركة المجتمع المدني للحكومة في إصدار تقارير سنوية عن تنافسية المحافظات، لتحقيق نوع من المصداقية لتلك التقارير، مضيفًا أن إصدار تلك التقارير يؤدى إلى رفع تنافسية المحافظات ورفع كفاءة عملها.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية، على أن تقوم الوزارة ببناء مؤشرات التنافسية ومراحل تنفيذها بالتعاون مع المجلس، مع عقد حوار مجتمعي بحضور الوزراء المعنين وممثلي المجتمع المدني.
التخطيط
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