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نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 91 رحلة إلى مدن الجذب السياحي خلال العيد
الإثنين 11 يونيو 2018 01:40 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود:
تسير شركة مصر للطيران 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 يونيو وحتى الإثنين الموافق 18يونيو.
وتسير مصرللطيران 33 رحلة إلى الغردقة، و29 رحلة إلى شرم الشيخ، إضافة إلى 15 رحلة إلى أسوان و11 رحلة إلى الأقصر، بينما تسير 3 رحلات إلى مرسى علم.
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