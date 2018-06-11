شراكة بين DHL وماجنتو لمساعدة التجار على شبكة الإنترنت

لخدمات الشحن DHL



ياسمين فواز



أعلنت مجموعة دويتشه بوست دي إتش أل، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الشحن السريع الدولية، عن تعاونها مع ماجنتوMagento، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الابتكار في التجارة الرقمية السحابية، كشريك رئيسي للشحن.



وتمكّن هذه الشراكة شركتي دي إتش أل وماجنتو من تقديم مجموعة واسعة من خدمات الشحن لتجار التجارة الإلكترونية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتشير دراسة أجرتها مؤسسة غارتنر إلى أن 15% فقط من الشركات في المنطقة لديها وجود على شبكة الإنترنت فيما 90% من عمليات التسوق عبر الإنترنت تتضمن منتجات مستوردة من خارج المنطقة.



كما توضح نتائج الدراسة إمكانات النمو الهائلة لتجار التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر شبكة الإنترنت في المنطقة. وتحدد الدراسة كذلك نظام تسليم موثوق به كأحد المجالات الرئيسية التي ينبغي على التجار الإلكترونيين التركيز عليها لدفع عجلة نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش أل إكسبرس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع التحول الذي يشهده التوجّه نحو الأسواق الاستهلاكية والاستخدام المتنامي لقنوات التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نرى إمكانات هائلة في شراكتنا مع منصة ماجنتو. نحن نتطلّع إلى تزويد التجار الالكترونيين على منصة ماجنتو بخيارات شحن موثوقة ومرنة لمساعدتهم على تقديم تجارب استثنائية للعملاء".



وقال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي لأوروبا ورئيس قسم التسويق العالمي لدى دي إتش أل إكسبرس: "ماجنتو تربط التجار والمتسوقين، ودي إتش أل تربط المتسوقين بسلعهم، وهذا التعاون بيننا سيتيح لتجار ماجنتو خصائص رائدة في الشحن العالمي ومزايا ذات قيمة مضافة من دي إتش أل التي تربط المتسوقين بسلعهم بسهولة ومرونة".



إن قبول شراكة ماجنتو يؤكد مجدداً عزم مجموعة دويتشه بوست دي إتش أل لتكون المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية. وأقسام المجموعة تضم أكثر الشركات العالمية في العالم، وهي موجودة في 220 بلداً ومنطقة، مما يسمح للتجار عبر الإنترنت بالاستفادة من الامتداد العالمي غير المسبوق للمجموعة لتنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.



وسوف يتمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت المتعاملين من خلال منصة ماجنتو من الاختيار من بين مجموعة واسعة من خدمات دي إتش أل للشحن، حيث من المتوقع أن تتوسع الشراكة مع مرور الوقت لتشمل مجموعة متزايدة من خدمات الطرود والنقل السريع والشحن وغيرها من الخدمات اللوجستية التي تقدمها أقسام دي إتش أل المختلفة.



وقال مارك لينارد، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والنمو في شركة ماجنتو: "لم تعد التجارة مجرد" كبسة زر الشراء"، وتجارنا يتطلعون إلى مقابلة عملائهم في أي مكان يريدون للتواصل والشراء واستلام مشترياتهم. من خلال الشراكة مع دي إتش أل، سيتمكن التجار المشتركون من تقديم تجارب محسّنة للعملاء وتطوير أعمالهم من خلال تزويد عملائهم بخيارات الشحن السريعة والمريحة التي يتوقعونها".



بصفتها شريكاً رئيسياً، ستتواصل شركة دي إتش أل مع التجار من خلال توظيف استراتيجي لخصائص ماجنتو والمنصة الأساسية لإدارة المنتجات. إضافة إلى ذلك، ستتاح لشركة دي إتش أل فرصة تثقيف التجار حول أفضل ممارسات تكامل الشحن وكيفية زيادة الشحن عبر الحدود عبر مجتمع ماجنتو الالكتروني، والندوات عبر الإنترنت، وقطاعات القيادة الفكرية، والأحداث بما في ذلك Imagine وMagentoLive، وفي الاجتماعات الفردية. وستتمكن شركة دي إتش أل أيضاً من الوصول المبكر إلى خرائط الطريق الخاصة بمنتج ماجنتو من أجل تحسين عمليات التكامل وتجربة التجار.



وقال جون بيرسون: "نحن متحمسون بشكل خاص لإمكانات الشحن مع ماجنتو، وسنقوم بدمج أحدث حلول الشحن لدينا في هذا الإطار. مجموعة دويتشه بوست دي إتش أل تتمتع بتاريخ من العمل مع شركاء التكنولوجيا الرائدين مثل ماجنتو. سوف نحافظ على مكانتنا الرائدة عالمياً فقط من خلال الابتكار واعتماد تقنيات جديدة. ماجنتو رائدة في مجال تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، ودي إتش أل رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، ومن المؤكد أن تعاوننا سيفيد المؤسستين - والأهم من ذلك عملاءنا في التجارة الإلكترونية ".