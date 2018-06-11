«المال» ترصد استعدادات المصريين للعيد «أون لاين»

كحك العيد

محمود جمال وسمية كمال:



يحرص المصريون فى أيام عيد الفطر على تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة أثناء الخروج للمتنزهات والحدائق العامة، لكن يبحثون دائما عن أماكن مضمونة لإعدادها بطريقة صحية، الأمر الذى أصبحت توفره ربات البيوت عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعى.



وتشهد مواقع الشراء الجماعى والتسوق الإلكترونى، منها «جوميا»، و«سوق دوت كوم»، و«راية شوب»، و«كمبيومى» منافسة شرسة على أسعار الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، والمحمولة، لاستقطاب اكبر عدد من العملاء إليها عبر طرح خصومات مغرية، وهدايا مجانية على الأجهزة تزامنًا مع ارتفاع أسعارها.



يلجأ هواة السفر إلى وكالات السياحة خلال الأعياد للحجز أون لاين فى أكبر السلاسل الفندقية، وبأسعار فى متناول الجميع، شاملة تكاليف الإقامة والانتقالات.

فيما تستغل مواقع التجارة الإلكترونية شغف المستخدمين فى شراء الملابس، والعطور، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات، من الماركات العالمية لطرح تخفيضات تصل إلى النصف على اغلب المنتجات المعروضة عبر منصتها.



لعل من أشهر تطبيقات التنزه المتاحة على هواتف «الآندرويد»، و«الآيفون»، تطبيق «خروجة»، عبارة عن دليل إلكترونى يضم 16 قسما متنوعا، يشتمل على مطاعم وقاعات أفراح، ويقوم بعرض موقع التنزه بالصور، وتقديم معلومات مفصلة عنه، وعلى المستخدم اختيار المكان المناسب له ولأسرته.



أما التطبيق الثانى هو «نخرج فين» ويشتمل على أكثر من 900 متنزه بالقاهرة، كما يتيح أيضا إضافة أى مكان آخر مناسب، وموقع Cairo Geographic ويهتم بتقديم معلومات عن جميع الأماكن الأثرية بالقاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، والنوبة، ويشرح كيفية تنظيم الزيارة وأوقاتها .إلى جانب تطبيق « around me » الذى يتضمن 92 تصنيفًا تتنوع بين سينمات، ومطاعم وكافيهات، حتى أماكن الصيدليات، والمستشفيات، فى حالات الطوارئ، وتقوم فكرة عمله على تحديد موقع الشخص، وتزويده بالمعلومات عن الأماكن الواقعة فى محيط لا يتجاوز 10 كلم.



تطبيق «على فين»، عبارة عن دليل مجانى لجميع مطاعم وكافيهات الإسكندرية والساحل، يتضمن معلومات عن أكثر من 500 مكان فى المدينة، ويتميز أنه يقدم لك آخر العروض والتخفيضات فى هذه الأماكن، فضلا عن أسماء أماكن التنزه والخروجات.

